"Darbeyi 'Bana Fidan'ı kaçırma görevi verildi' diyerek MİT'e ihbar eden binbaşı TSK'dan ihraç edildi"

15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimini ihbar eden binbaşının TSK'dan ihraç edildiği ileri sürüldü. Darbe girişiminin yaşandığı gün saat 14.45’te MİT’in Yenimahalle’deki merkezine geldiği belirtilen Binbaşı H.A.'nın “Gece MİT basılacak. Bunun için 7 helikopter görevlendirildi. Bana MİT basıldıktan sonra Hakan Fidan’ı kaçırma görevi verildi” dediği iddia edildi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, binbaşının darbeyi ihbar etmesine rağmen TSK'da ihraç edilmesine ilişkin olarak "Pilot Binbaşı’nın darbe süreci hakkında önceden bilgisi olduğu, darbe planlarını yapan FETÖ’cülerin hazırladığı isim listesinde yer aldığı ortaya çıktı" dedi.

Selvi, Kara Havacılık Komutanlığı’nda pilot binbaşı olarak görev yaptığı belirtilen H.A hakkında "Özel kuvvet operasyonları ve Suriye’deki gelişmeler nedeniyle zaman zaman MİT’le ilişki içinde olan isimlerden biri olduğu belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (5 Ağustos 2016) nishasında yayımlanan "Darbeyi MİT'e ihbar eden binbaşı ihraç edildi" başlıklı yazısı şöyle:

15 Temmuz darbesini MİT'e gelerek darbeyi haber veren Binbaşı H.A. TSK'dan ihraç edildi.

15 Temmuz darbesi, MİT’e gelerek bizzat ihbarda bulunan Binbaşı H.A. sayesinde öğrenilmişti.

İhbarı ciddiye alan MİT Müsteşarı Hakan Fidan önce saat 16.00’da Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ı arayarak darbe ihbarı hakkında bilgilendirmişti. Saat 16.30’da müsteşar yardımcısını Genelkurmay’a gönderen Hakan Fidan saat 18.00’de ise kendisi Genelkurmay Karargâhı’na giderek Org. Hulusi Akar’la darbeyi önlemek amacıyla toplantı yapmıştı. MİT Müsteşarı’nın Genelkurmay Karargâhı’na gelerek komutanlarla toplantı yapması üzerine darbeciler, gece saat 03.00’te başlatmayı planladıkları darbeyi saat 21.00’e çekmişlerdi.

MİT’e yaptığı ihbarla darbeyi haber veren Binbaşı H.A’nın kim olduğu, MİT’e ne zaman geldiği, başarısız darbe girişiminden sonra ne yaptığı en çok merak edilen noktalardan birini oluşturuyordu.

Kara Havacılık Komutanlığı’nda pilot binbaşı olarak görev yapan H.A’nın özel kuvvet operasyonları ve Suriye’deki gelişmeler nedeniyle zaman zaman MİT’le ilişki içinde olan isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

15 Temmuz Cuma günü öğleden sonra darbe gecesine ilişkin görevi hakkında bilgilendirilen Pilot Binbaşı, 14.45’te MİT’in Yenimahalle’deki merkezine giderek ihbarda bulunmuştu.

Kara Havacılık Komutanlığı’ndan “Görevden geldim. Eve gidip üzerimi değiştireyim” diyerek izin aldıktan sonra MİT’e gitti. Binbaşı H.A., “Gece MİT basılacak. Bunun için 7 helikopter görevlendirildi. Bana MİT basıldıktan sonra Hakan Fidan’ı kaçırma görevi verildi” dedi.

Pilot Binbaşı, MİT’e geldikten sonra bekletildiği yönündeki haberler yalanlanıyor. Aksine acil koduyla güvenlik soruşturması yapılırken, MİT Müsteşarı Hakan Fidan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı arayarak, darbe ihbarını iletiyor. Darbeyi ihbar eden binbaşı, o andan itibaren ‘güvenli yer’de koruma altına alınıyor.

Darbeyi ihbar ederek, FETÖ darbesinin başarısız olmasından payı olan Binbaşı H.A., sürpriz bir kararla TSK’dan ihraç edildi. Pilot Binbaşı’nın darbe süreci hakkında önceden bilgisi olduğu, darbe planlarını yapan FETÖ’cülerin hazırladığı isim listesinde yer aldığı ortaya çıktı.

Darbeyi haber veren Binbaşı H.A., Olağanüstü Hal Kararnamesi’nin verdiği yetkiye dayalı olarak TSK’dan ihraç edildi.

İhraç haberi güvenilir kaynaklar tarafından doğrulanırken, Pilot Binbaşı’nın can güvenliğinin sağlanması için gereken tedbirlerin alındığı belirtildi.