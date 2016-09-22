Darbeye karşı pedal; Münih'ten Ankara’ya bisikletle geldi

15 Temmuz darbe girişimine tepki göstermek için Almanya'nın Münih kentinden bisikletle yola çıkan Abdurrahman Serdar Çakmak, 29 günde 2 bin 682 kilometre yol katederek Ankara'ya ulaştı.

Habertürk’te yer alan habere göre, Münih'ten 25 Ağustos'ta bisikletle yola çıkan 40 yaşındaki Abdurrahman Serdar Çakmak, 29 günde son durağı Ankara'ya geldi.

İlk olarak AKP Ankara İl Başkanlığına gelen Çakmak, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini bildirmek, darbe girişimine ve PKK’ya tepki göstermek için yola çıktığını söyledi.

Çakmak, "Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı safta olduğumuzu ve onun için bu yolda ölümlü olduğumuzu bildirmek maksadıyla Münih'ten buraya kadar geldim" diye konuştu.