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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbeye direnirken ölen Yeni Şafak foto muhabirine Türkiye vatandaşlığı

İsmail Canbaz Hasan, Yunanistan vatandaşlığından çıkarılmıştı

16 Ağustos 2016 11:52

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla Beştepe'de düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında iki kanun hükmünde kararnamenin (KHK) gündeme geldiğini söyledi. Kurtulmuş, 670 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında darbe girişimine direnirken Çengelköy'de hayatını kaybeden Yeni Şafak foto muhabiri İsmail Canbaz Hasan'ın Türkiye vatandaşlığına alındığını açıkladı. 

Orduya katılmayı reddettiği için Yunanistan vatandaşlığından çıkarılan Canbaz Hasan, hayatını kaybetmeden önce sosyal medyada yaptığı son paylaşımda, "Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz" demişti.

 

Numan Kurtulmuş'un konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

15 Temmuzdaki şehit ve gazilerimizin SGK borçları silinecektir. Kapatılan askeri okullardaki sözleşmenin feshide bu kararnameyle kararlaştırılmıştır. GATA ve askeri hastanelerin sağlık Bakanlığı'na devredilmesi kararlaştırılmıştır. Dikkat çeken başka bir önemli husus da Çengelköy'de şehit olan Yeni Şafak foto muhabiri, İsmail Canbazhasan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınan vatandaşımızın, ailesinin başvurusuyla vatandaşlığı kendisine verilmiştir.

 

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