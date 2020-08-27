Darbenin ardından gözaltına alınan Mali Cumhurbaşkanı Keita serbest bırakıldı

Mali'de darbe yönetimi, 18 Ağustos'ta görevden alındığından beri gözaltında olan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın serbest bırakıldığını duyurdu.

France 24'te yer alan habere göre, Mali'de darbe gerçekleştiren kendilerine "Halkın Kurtuluşu için Ulusal Komite" adını veren grup, Cumhurbaşkanı Keita'nın serbest bırakıldığını, şu anda Bamako'daki evinde olduğunu duyurdu.

Keita'nın serbest bırakılması Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve komşu ülkelerin çağrılarının ardından geldi.

Askeri darbe

Başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla, yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını belirterek, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını dile getirmişti.

CNSP'ye darbecilerin komutanı Assimi Goita'nın liderlik yaptığı duyurulmuştu.