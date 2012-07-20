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Politika

Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda gözler MASAK ve DDK'ya çevrildi

Darbe Komisyonu’na Güneş Taner’in açıklamaları damgasını vurdu. Taner, ‘’Devletin bütün ihalelerinde yüzde 12 komisyon alınır. Bu yukarıda paylaşılır’’ dedi

20 Temmuz 2012 18:12

 

Hülya Karabağlı

Ankara

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’na, ANAP’lı dönemin ekonomi bakanlarından Güneş Taner’in açıklamaları damgasını vurdu.  Komisyonun CHP’li üyesi Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker,  Taner’in, “ Devletin bütün ihalelerinde yüzde 12 komisyon alınır. Bu, yukarıda paylaşır” dediğini söyledi. Taner’in isteği üzerine bu konuşması banta kaydedilmedi. CHP’li Şeker, “ Bu konuşmayı banta kaydetmedik ama gizli kalmamalı. Çünkü, bu sözleri bir anlamda suç duyurusu niteliği taşıyor” dedi. Şeker, Taner’in  ‘Yukarıda  paylaşılır’  sözleriyle kimi, kimleri kastettiğinin de araştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

 

Bir günde kurulan, içi boşaltılan bankalar

 

Ekonomik boyutun darbenin önemli saç ayaklarından birini oluşturduğuna dikkat çeken Şeker, bir günde kurulup içi boşaltılan bankalara, dağıtılan paralara dikkat çekti. Şeker’e göre, darbelerin arkasında güç olarak Amerika var.

 

MASAK ve DDK

 

BDDK’den komisyona ‘ticari sır’ gerekçesiyle gönderilmeyen bilgi ve belgelerle ilgili hatırlatmaya Şeker,  yeni rotanın DDK ve  MASAK’a çevrileceğini  söyledi.  MASAK ve DDK’nın  bu konularda araştırma yetkisi olduğuna dikkat çeken Şeker, “ BDDK’den  bilgi ve belge gelmediği için darbenin  ekonomik boyutu araştırılmayacak değil. MASAK’a ve DDK’ya  gönderilecek bir yazıyla bunların  araştırılmasını isteriz”.

 

Bir gecede transfer olan milletvekilleri

 

CHP’li Şeker, para hareketlerinin ve hesapların incelenmesinin karanlık noktaları  ilk kez açığa çıkaracağını  düşünüyor. “  Türkiye’de bütün konuştuğumuz insanlar, ‘milletvekili borsasından’ söz etti. Bir gecede şu kadar paralar verildi deniliyor. Transferler neyle olur parayla. O zaman, komisyonun öncelikli konusu  bu karanlık yumak”. 

 

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