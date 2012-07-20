Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda gözler MASAK ve DDK'ya çevrildi

Hülya Karabağlı

Ankara

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’na, ANAP’lı dönemin ekonomi bakanlarından Güneş Taner’in açıklamaları damgasını vurdu. Komisyonun CHP’li üyesi Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Taner’in, “ Devletin bütün ihalelerinde yüzde 12 komisyon alınır. Bu, yukarıda paylaşır” dediğini söyledi. Taner’in isteği üzerine bu konuşması banta kaydedilmedi. CHP’li Şeker, “ Bu konuşmayı banta kaydetmedik ama gizli kalmamalı. Çünkü, bu sözleri bir anlamda suç duyurusu niteliği taşıyor” dedi. Şeker, Taner’in ‘Yukarıda paylaşılır’ sözleriyle kimi, kimleri kastettiğinin de araştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Bir günde kurulan, içi boşaltılan bankalar

Ekonomik boyutun darbenin önemli saç ayaklarından birini oluşturduğuna dikkat çeken Şeker, bir günde kurulup içi boşaltılan bankalara, dağıtılan paralara dikkat çekti. Şeker’e göre, darbelerin arkasında güç olarak Amerika var.

MASAK ve DDK

BDDK’den komisyona ‘ticari sır’ gerekçesiyle gönderilmeyen bilgi ve belgelerle ilgili hatırlatmaya Şeker, yeni rotanın DDK ve MASAK’a çevrileceğini söyledi. MASAK ve DDK’nın bu konularda araştırma yetkisi olduğuna dikkat çeken Şeker, “ BDDK’den bilgi ve belge gelmediği için darbenin ekonomik boyutu araştırılmayacak değil. MASAK’a ve DDK’ya gönderilecek bir yazıyla bunların araştırılmasını isteriz”.

Bir gecede transfer olan milletvekilleri

CHP’li Şeker, para hareketlerinin ve hesapların incelenmesinin karanlık noktaları ilk kez açığa çıkaracağını düşünüyor. “ Türkiye’de bütün konuştuğumuz insanlar, ‘milletvekili borsasından’ söz etti. Bir gecede şu kadar paralar verildi deniliyor. Transferler neyle olur parayla. O zaman, komisyonun öncelikli konusu bu karanlık yumak”.