‘Darbelere övgü, ilköğretim kitaplarından çıkartıldı'

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ''İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'' ders kitaplarında darbeyi öven kısımları uygulamalardan kaldırdı.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTK), İlköğretim 8. sınıf ''İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'' ders kitabında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ''demokratik''lik vasfına uygun olmayan bazı bilgilere yer verildiği gerekçesiyle bazı bölümleri uygulamadan kaldırdı.



MEB TTK Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, açıklamanın son günlerde basında TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabındaki ''bazı hususlarla ilgili çeşitli eleştirilerin ve değerlendirmelerin yer almasından dolayı yapıldığı'' bildirildi.



Geleceğin teminatı olan gençlerin Anayasa ve ilgili yasalara uygun olarak demokrasi, insan halkları, sevgi ve hoşgörü temelinde iyi bir vatandaşlık eğitimi almalarını sağlamanın eğitimin temel amacı olduğunun ifade edildiği açıklamada, İlköğretim 8. sınıfta okutulan TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin amaçlarından birinin de bu olduğu belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



''Bu derste çocuklarımıza, devletimizin kuruluş süreci, Atatürk'ün ilke ve inkılapları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu gerçeğinin öğretilmesi hedeflenmiştir. Ancak söz konusu dersin kitabında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'demokratik'lik vasfı ile demokrasimizin gelişme sürecine uygun olmayan bazı hususlara yer verildiği; bu dersin öğretim programının amacını aşan tartışmalı bilgilerin yer aldığı anlaşılmıştır.



Dağıtılan kitaptaki bu bölümler uygulamadan kaldırılmış olup Başkanlığımızca, söz konusu tartışmalı ve uygun olmayan bölümlerin yerine, programın amacına ve demokrasinin gereklerine uygun olarak hazırlanan yeni metinler bu öğretim yılında okutulmak üzere okullara ulaştırılacaktır.''



Bazı basın-yayın organlarında, kitabın ''yakın Türkiye tarihinin'' anlatıldığı bölümlerde ''askeri müdahalelere ilişkin'' ayrıntılı bilgiler eleştirilmişti.

