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Spor

"Darbelere karşı blok yapıyoruz!"

Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği, pankartla 15 Temmuz darbe girişimine tepki gösterdi

25 Ekim 2016 12:06

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig, B grubunda mücadele eden Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği, Bolu Belediyesi’ni 3-0 mağlup ettiği müsabakaya ‘Darbelere Karşı Blok Yapıyoruz’ pankartı açarak, 15 Temmuz darbe girişimine tepki gösterdi.

Aydın Doğan Spor Salonu'nda devam eden tadilat çalışmaları nedeniyle Torul Kapalı Spor Salonu'nda kendi seyircisi önünde ilk müsabakasına çıkan Gümüşhane Belediyesi Gençlerbirliği takımı, seramonide 15 Temmuz darbe girişimine karşın "Darbelere Karşı Blok Yapıyoruz" pankartı ile sahaya çıktı.

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Türkiye Bayanlar Voleybol LigiGümüşhane Belediyesi GençlerbirliğiBolu Belediyesidarbelere karşı blok yapıyoruz

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