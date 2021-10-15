“Darbeler davul çala çala gelir” diyen Abdurrahman Dilipak: Laiklik, irtica, Atatürk’ten çok söz edilmeye başlamışsa, bilin ki, iyi saatte olsunlardan birileri(!?) iş üzerinde

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü “Asiye tatile çıkabilir mi?” başlıklı yazısında "Darbeler davul çala çala gelir. Demokrasi, terör, laiklik, irtica, cumhuriyetin nitelikleri, Atatürk’ten çok söz edilmeye başlamışsa, bilin ki, iyi saatte olsunlardan birileri(!?) iş üzerindedir." görüşünü savundu.

Dilipak, "Hele bir de Hasan Mutlucan davudi sesiyle çıkıp ‘Hey gidinin efesi, efelerin efesi..’ diye başlamışsa, 10. Yıl Marşı, dağ başını duman almış, İzmir Marşı filan da çalıyorsa bayrağı alıp köprüye, meydanlara çıkma zamanıdır. Minarelerde sela verilme zamanıdır. Siz meydanlara çıkmazsanız, biraz sonra F-16’nın alçak(!) uçuşları ve tank homurtularını duyabilirsiniz” diye yazdı.

20 Temmuz 1974’te düzenlenen “Kıbrıs Barış Harekâtı”nın“Ayşe tatile çıkabilir” parolası ile başladığını hatırlatan Dilipak, Harekâtın başlaması ile TRT’de Ayten Alpman’ın, “Bir başkadır benim memleketim’ şarkısının yayınlandığını yazdı. Harekât sırasında yaşananları ve siyasetçilerin sözlerini hatırlatan Dilipak, yazdıklarını gençler anlamasa da 50 yaşın üstündekilerin anlayacağını ifade etti.

Dilipak, şöyle devam etti:

“Sahi, biz nereden geldik, yola çıktığımızda ne hayallerimiz vardı. Şimdi geldiğimiz yer neresi!

Peki, memnun musunuz? Ya da biz nerede yanlış yaptık!..

Bütün imkânsızlıklarımıza rağmen Kudüs’ten kesintisiz haberler gelirdi. Şimdi bateriler çalarken Kudüs’te patlayan bombaların sesini duyamıyoruz sanki! Kudüs’e ayarlı idi saatler, gönüller. Şimdi New York, Londra, Paris ve Pekin borsasına ayarlı. Şeyhi şeytan olan Elon Musk ve Bil Gates’den gelecek haberlere göre kripto para borsasından gelecek haberleri mi bekliyoruz yoksa. 28 Şubat’ta özgürlük şarkıları söyleyen kardeşlerimizin telefon numaraları yeni başkanların telefonlarında hâlâ duruyor mu acaba!

‘Ne atom bombası, ne Londra konferansı’, yoo böyle değildi, o eskidendi. Ne iklim bombası, ne Paris konferansı, bir elinde iğne, bir elinde PCR, umurunda mı dünya! Selam ve dua ile.

Not: Sahi Asiye (Hani şu haksızlıklara, zulme, sömürüye karşı çıkan, Firavun’a kafa tutan bir kadın vardı) ne zaman tatilden dönecek! Bizim kurtuluşumuz Asiye’nin tatilden dönmesi ile eş zamanlı gibi gözüküyor.”

Yazının tamamının okumak için tıklayın