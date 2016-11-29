Darbeden üç gün önce başlayan 55 saatlik 15 Temmuz toplantısına kimler katıldı, neler planlandı?

İstanbul'daki askerlere yönelik ilk 15 Temmuzdarbe girişimi iddianamesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale giden 28'i rütbeli 62 şüphelinin adı yer aldı.

DHA'da yer alan habere göre, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda darbe toplantısı yapıldığı da ortaya çıktı. İddianamede 12, 13 ve 14 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıya İstanbul'daki birliklerin katıldığı kamera görüntüleriyle tespit edildi. Darbe girişimi öncesi General Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda yapılan toplantının 12 Temmuz günü saat 19.00’da başlayıp 14 Temmuz saat 01.30’da sona erdiği de iddianamede yer alan bilgiler arasında.

Yurtta Sulh Konseyi...

“Yurtta Sulh” isimli Whatsapp grubunun da bu toplantıda oluşturulduğu anlatılan iddianamede, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işgal edilmesi, Boğaz girişlerinin kapatılması, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne de personel gönderilerek ele geçirilmesinin bu toplantıda kararlaştırıldığı anlatıldı.

Sanıklara, "anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "örgüye üye olmamakla birlikte yardım" suçları yöneltiliyor.

İddianame örgütün 'vahim eylem' iddiaları da yer aldı.

Dink cinayeti iddianamede

Bu iddialar arasında ilk sırada ise gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi yer aldı. Dink cinayetinin yanı sıra iddianamede, Tahşiye Soruşturması, MİT TIR'larının durdurulması ve 17-25 Aralık soruşturmaları da bulunuyor. Örgütün silahlı kuvvetler içindeki yapılanması ise şablonla anlatıldı.

“15 Temmuz'dan önce 3 gün toplantı”

2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda darbe toplantısı yapıldığı da ortaya çıktı. İddianamede 12, 13 ve 14 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantıya İstanbul'daki birliklerin katıldığı kamera görüntüleri ile tespit edildi.

Toplantıya katılanlar arasında, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tümgeneral Eyüp Gürler, Kuleli Askeri Lisesi eski komutanı Mürsel Çıkrıkçı ve Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Şahin'in de olduğu yine kamera görüntülerinden tespit edildi.

Sorguları sırasında, "Darbe yapılacağını bilmiyorduk" şeklinde savunma yapan şüphelilere yönelik ise iddianamede, "Darbe yapılacağını bilmemeleri hayatın olağan akışına aykırı" ifadesi kullanıldı.

Sabiha Gökçen hedefteydi

Darbeciler tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilme sebebine ilişkin de iddianamede ifadelere yer verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın stratejik öneme sahip olması, en işlek havalimanı olması ve darbe girişimi sırasında hava harekatlarının koordinesinin buradan sağlanmasının planlandığı anlatıldı. Farklı illerden darbeye katılmak için gelen askerlerin de Sabiha Gökçek'e inmeleri planlanmış.

55 saat darbe toplantısı

15 Temmuz darbe girişimi öncesi General Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda yapılan toplantının 12 Temmuz günü saat 19.00’da başlayıp 14 Temmuz saat 01.30’da sona erdiği de iddianamede yer alan bilgiler arasında. “Yurtta Sulh” isimli whatsapp grubunun da bu toplantıda oluşturulduğu anlatılan iddianamede, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işgal edilmesi, Boğaz girişlerinin kapatılması, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne de personel gönderilerek ele geçirilmesinin bu toplantıda kararlaştırıldığı anlatıldı.

Gece 03.00'te yapılacaktı

Şüpheli ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, ifadelere göre darbenin gece 03.00’da yapılmasının planlandığı ancak bilginin sızdırılması ihtimaline karşı saatin öne çekildiği de anlatıldı.

Toplantıya kimler katıldı?

15 Temmuz toplantısına katıldığı iddia edilen arasında şu isimler de yer aldı:

Tuğgeneral Eyüp Gürler, Kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Kurmay Albay Uzay Şahin, Cizre Garnizon Komutanı Onur Özden, Ankara'dan Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, Ankara Kara Kuvvetleri Proje Şube Müdürü Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, Yarbay Fatih Karakaya.

İddianamede, darbecilere gece saat 03.00'da yönetime el konulacağının söylendiği yönünde ifadelerin bulunduğu belirtildi. Albay M.D.'ye gelen bir telefonla darbe girişiminin erkene çekildiği, ardından da M.Ç. isimli askerin arayarak hemen harekete geçilmesini istediği öğrenildi.