Darbeden bu yana en kanlı gün: Myanmar'da kolluk kuvvetleri 38 demokrasi yanlısı protestocuyu öldürdü

T24 Dış Haberler

Meydana gelen askeri darbeden sonra protestoların devam ettiği Myanmar'ın çeşitli kent ve kasabalarında güvenlik güçlerinin eylemcilere ateş açması sonucunda en az 38 gösterici öldürüldü. Bu, darbeden bu yana yaşanan en kanlı gün oldu.

Myanmar'da polis ve sahaya sürülen diğer kolluk kuvvetlerinin protestoculara verdiği karşılık giderek sertleşmişti. 1 Şubat'ta askeri cuntanın demokratik yollarla seçilmiş hükûmeti devirmesinden bu yana 50'den fazla insan hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bugün 1 Şubat'ta meydana gelen darbeden bu yana yaşanan en kanlı gündü. 38 insan öldü bugün, toplam ölü sayısı 50'yi aştı. Çok sayıda insan da yaralandı" dedi.

Yangonlu insan hakları aktivisti Thinzar Shunlei Yi, ordunun protestoculara karşı kullandığı gücü, "günlük katliam" diye nitelendirdi.

Cuntaya karşı demokrat iktidarın yönetime dönmesi ve tutuklanan liderlerin serbest bırakılması talebiyle sokağa çıkan protestocular müdahaleden korunmak için koruyucu gözlük ve baret takıyor, ev yapımı kalkanlar kullanıyor.

Çarşamba günü 19 yaşında bir kadının da Mandalay'da öldürüldüğü öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre ismi paylaşılmayan kadın öldürüldüğünde üzerinde "her şey iyi olacak" yazılı bir tişört vardı. Yerel basına göre eylemlerde 14 yaşlarında bir çocuk da öldürüldü.

TIKLAYIN | Erdoğan İşcan yazdı: Darbeler ülkesi Myanmar: Aung San Suu Kyi ve Myanmar Büyükelçisi