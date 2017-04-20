Darbecilerin 'Türkiyem' isimli Whatsapp grubundan: Kuvvet macunuyla Emniyet vurulsun

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin iddianame tamamlandı. Darbecilerin kurduğu ve darbe gecesi haberleştikleri belirtilen ‘Türkiyem’ adlı Whatsapp grubundaki yazışmalar iddianameye girdi. Yazışmalara göre gruptan paylaşılan "Emniyet hv" ve "kuvvet macunu" iletileriyle emniyete hava saldırısı yapılması istendiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Derda Gökmen tarafından hazırlanan 268 sayfalık iddianame, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

268 şüpheli var

4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere yönelik düzenlenen iddianamede 216’sı tutuklu 268 şüpheli yer aldı. Olaylarda 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 300 kişinin müşteki olarak yer aldığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin çoğunluğu Ankara’da konuşlu 4. Kolordu Komutanlığı ve bünyesinde oluşturulan komutanlıklarda görev yaptıkları, Ankara’nın çeşitli noktalarını kontrol altına almak, birçok noktada yolu trafiğe kapatmak ve bu şekilde darbeye karşı geliştirilecek tepki ve direniş çabalarını önleme görevini üstlendikleri öne sürüldü.

İddianamede, ‘Yurtta Sulh Konseyi’ tarafından atanan yeni 4. Kolordu Komutanı Osman Ünlü ve sözde yeni 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı firari şüpheli Ali Kalyoncu ile oradaki diğer darbecilere destek olma görevinin verildiği anlatıldı.

"Yüzlerce kişiyi öldürmeye teşebbüs ettiler"

İddianamede, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’ndan çıkan 65 araç ile Ankara’nın çeşitli kavşak ve noktalarına gidildiği, şüphelilerin, Mamak’ta, Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi ve civarında, Kızılay’da, Gençlik Caddesinde, Cumhurbaşkanı Külliyesi ve Jandarma Genel Komutanlığı civarında, Genelkurmay Kavşağı ve yakınlarında çok sayıda sivil vatandaş ve polisin öldürülmesi yüzlerce kişinin öldürülmeye teşebbüs edilmesi, yaralanması, kamu/özel kişi ve kurumlara ait bina, eşya ve araçlara milyonlarca liralık zarar verilmesi gibi suçları işledikleri bilisi yer aldı.

18.45'te aktif hale geldiler

İddianamede, dosyanın şüphelilerinden Ertuğrul Terzi tarafından kurulduğu belirtilen ‘Türkiyem’ adlı Whatsapp grubunun 15 Temmuz akşamı 18.54 itibariyle aktif hale getirildiği belirtildi. Grupta, Ertuğrul Terzi, Ali Kalyoncu, Ercan Türkben, Yusuf Bayazıt, Savaş Kabaklı, Nuri Büyükyazıcı ve Ejder Yıldırım’ın bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin grup üzerinden sık sık konum gönderdikleri kaydedildi. Şüphelilerin birbirleriyle yaptıkları Whatsapp yazışmalarında 23.54’de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne tank gönderilmesinin istenildiği, firari darbecilerden Ali Kalyoncu’nun saat 00.42’de “Ejder geri çekil. Hava Kuvvetleri emniyete doğrudan müdahale edecek talimatı verdiğinin görüldüğü belirtildi. Kalyoncu’nun, saat 00.54’de “Hiçbir vatandaşın ZPT veya araçların üzerine çıkmasına müsaade edilmeyecek. Direk müdahale edin indirin talimatı verdiği”bilgisi de iddianamede yer aldı.

Krokilere yer verildi

İddianamede, şüpheli Ejder Yıldırım’ın, gerek telefon bağlantısı ile ve gerekse ‘Türkiyem’ adlı Whatsapp grubuna attığı mesajlar ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne hava saldırısı gerçekleştirilmesini talep ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Şüpheli Ejder Yıldırım’ın talebi sonrasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne, saat 01.00 sıralarında F-16 saldırısının gerçekleştirildiği, dosya şüphelilerinden Savaş Kabaklı, Ercan Türkben ve Ali Kalyoncu’nun da hava saldırısının gerçekleştirilmesini sağlayan şahıslardan olduğunun anlaşılması karşısında, adı geçen şüphelilerin darbe olayını önceden bildikleri ve yapılan planlama / iş bölümü gereğince olay günü kendilerine verilen görevleri yerine getirdikleri yönünde kanaate ulaşıldığı anlaşılmıştır.”

Hangi suçlamalar yöneltiliyor

İddianamede ayrıca darbecilerden ele geçirilen çeşitli krokiler ve görevlendirme yapılan yazılar da yer aldı.

İddianame mahkemece kabul edilirse şüpheliler, ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs’, ‘TBMM Ortadan Kaldırmaya ve Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya ve Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs’, ‘Askeri Komutanlıkların Gaspı’, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’, ‘Kasten öldürme’ suçlamalarıyla değişen yıllarda hapis cezası ile yargılanacaklar.