"Darbecilerin TRT'ye getirdiği sivillerden biri HAVELSAN mühendisi"

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında cuntacı askerlerin TRT’ye getirdiği 4 sivilden birisinin HAVELSAN yazılım mühendisi Onur Demircan olduğu iddia edildi.

Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından elektronik postayla istifa eden Demircan'ın ABD'ye kaçtığı öne sürüldü.

Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın imzasıyla yayımlanan (23 Ağustos 2016) haber şöyle:

FETÖ'cü kalkışmanın yaşandığı gece sözde sıkıyönetim bildirisini okumak için Ankara'daki TRT Genel Müdürlüğü'nü basan cuntacıların yanında 4 sivil mühendisin olduğu da ortaya çıkmıştı. TRT'yi basan cuntacılar yakalanarak tutuklanırken söz konusu siviller hala firari. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan'ın TRT baskınına ilişkin yürüttüğü soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. O gece TRT baskınının başında FETÖ'cü darbe girişiminden bir gün önce Kosova'dan Ankara'ya gelen eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Albay Muhammet Tanju Poshor bulunuyordu.

Zorla bildiri okutmuşlardı

Cunta bildirisini okumak için Yarbay Ümit Gençer görevlendirildi. Ancak son anda bundan vazgeçen cuntacılar, Mehmet Partigöç ve Cemil Turhan imzalı “sıkıyönetim direktifi” isimli bildiriyi spiker Tijyen Karaş'a okutturmuştu. TRT baskınına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen savcılık ve emniyet, cuntacıların yanında görülen sivil şahısların kimliklerini tespit etti.

Yazılım mühendisi olarak görevli

TRT'ye giren bu kişilerden birisinin HAVELSAN'da çalışan Onur Demircan olduğu anlaşıldı. HAVELSAN'da yazılım mühendisi olan Demircan'ın hain planlarına ulaşamayınca ABD'ye kaçtığı belirlendi. Bu darbecilerin başarısızlığın bile planını yaptığını ortaya koydu. Hiç vakit kaybetmeden kalkışmanın ertesi günü ABD'ye uçtuğu kaydedilen Demircan'ın elektronik posta aracılığıyla da kuruma istifasını gönderdiği öğrenildi.

Savcılığa bilgi vermediler

HAVELSAN yönetimi ise hiçbir neden yokken Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Demircan'ın istifasını hiçbir işlem yapmadan kabul etti. Daha sonra ise TRT baskınına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Yönetimin, görüntülerdeki yeşil tişörtlü şahıs olan Demircan ile ilgili savcılığı da hiçbir bildirimde ve ihbarda bulunmadığı öğrenildi.

Darbe başarısız olunca kaçtılar

Görüntülerde kimliği tespit edilen bir hainin ise FETÖ bağlantılı bir yazılım şirketinde çalıştığı ortaya çıkarıldı. Lacivert tişörtlü bu kişinin de daha önce HAVELSAN'da mühendis olarak çalıştığı tespit edildi. Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından söz konusu mühendis ile görüntülerdeki diğer 2 kişi kayıplara karıştı. Polis, Türkiye'de olduğu değerlendiren söz konusu 3 haini arama çalışmasını sürdürüyor.

Helikopterle getirildiler

İstanbul'da TRT'ye yayını kesmek için gelen üç kişi Supercom şirketi sahibi ve Sürat Teknoloji Genel Müdürü Harun Şahin, Supercom CEO'su Seyfullah Genç ve Sürat Teknoloji bilişim uzmanı Niyazi Akalın'dı. Darbe başarısız olunca sabah TRT'nin çitlerinden atlarken yakalanan ve adliyeye sevk edilen bu kişiler tutuklanırken, zanlıların Ümraniye'de bir örgüt evinden alınmaları, tutuklanan darbeci üsteğmen Kerime Kumaş Yıldırım'ın kullandığı helikopterle Vodafone Arena'ya getirilmeleri ve TRT'den kaçışları kameralara yansımıştı. İstanbul Emniyeti'nin MOBESE hizmetinin de Sürat Teknoloji tarafından sağlandığı ortaya çıkmıştı. Usulsüz dinlemelerin merkezi olarak da bilenen TİB'e sızan FETÖ elemanlarının, 17-25 Aralık darbe girişimine kadar olan ihalelerden 51'ini örgüt bünyesindeki bilişim şirketlerine verdiği belirlenmişti.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan'ın TRT baskınına ilişkin yürüttüğü soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. TRT binası baskınına dair ayrıntılar Yeni Şafak gazetesinde yer aldı.

O gece TRT baskınının başında FETÖ'cü darbe girişiminden bir gün önce Kosova'dan Ankara'ya gelen eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Albay Muhammet Tanju Poshor bulunuyordu.

ZORLA BİLDİRİ OKUTMUŞLARDI

Cunta bildirisini okumak için Yarbay Ümit Gençer görevlendirildi. Ancak son anda bundan vazgeçen cuntacılar, Mehmet Partigöç ve Cemil Turhan imzalı “sıkıyönetim direktifi” isimli bildiriyi spiker Tijyen Karaş'a okutturmuştu. TRT baskınına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen savcılık ve emniyet, cuntacıların yanında görülen sivil şahısların kimliklerini tespit etti.







YAZILIM MÜHENDİSİ OLARAK GÖREVLİ

TRT'ye giren bu kişilerden birisinin HAVELSAN'da çalışan Onur Demircan olduğu anlaşıldı. HAVELSAN'da yazılım mühendisi olan Demircan'ın hain planlarına ulaşamayınca ABD'ye kaçtığı belirlendi. Bu darbecilerin başarısızlığın bile planını yaptığını ortaya koydu. Hiç vakit kaybetmeden kalkışmanın ertesi günü ABD'ye uçtuğu kaydedilen Demircan'ın elektronik posta aracılığıyla da kuruma istifasını gönderdiği öğrenildi.

SAVCILIĞA BİLGİ VERMEDİLER

HAVELSAN yönetimi ise hiçbir neden yokken Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Demircan'ın istifasını hiçbir işlem yapmadan kabul etti. Daha sonra ise TRT baskınına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Yönetimin, görüntülerdeki yeşil tişörtlü şahıs olan Demircan ile ilgili savcılığı da hiçbir bildirimde ve ihbarda bulunmadığı öğrenildi.

DARBE BAŞARISIZ OLUNCA KAÇTILAR

Görüntülerde kimliği tespit edilen bir hainin ise FETÖ bağlantılı bir yazılım şirketinde çalıştığı ortaya çıkarıldı. Lacivert tişörtlü bu kişinin de daha önce HAVELSAN'da mühendis olarak çalıştığı tespit edildi. Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından söz konusu mühendis ile görüntülerdeki diğer 2 kişi kayıplara karıştı. Polis, Türkiye'de olduğu değerlendiren söz konusu 3 haini arama çalışmasını sürdürüyor.



HELİKOPTERLE GETİRİLDİLER

İstanbul'da TRT'ye yayını kesmek için gelen üç kişi Supercom şirketi sahibi ve Sürat Teknoloji Genel Müdürü Harun Şahin, Supercom CEO'su Seyfullah Genç ve Sürat Teknoloji bilişim uzmanı Niyazi Akalın'dı. Darbe başarısız olunca sabah TRT'nin çitlerinden atlarken yakalanan ve adliyeye sevk edilen bu kişiler tutuklanırken, zanlıların Ümraniye'de bir örgüt evinden alınmaları, tutuklanan darbeci üsteğmen Kerime Kumaş Yıldırım'ın kullandığı helikopterle Vodafone Arena'ya getirilmeleri ve TRT'den kaçışları kameralara yansımıştı. İstanbul Emniyeti'nin MOBESE hizmetinin de Sürat Teknoloji tarafından sağlandığı ortaya çıkmıştı. Usulsüz dinlemelerin merkezi olarak da bilenen TİB'e sızan FETÖ elemanlarının, 17-25 Aralık darbe girişimine kadar olan ihalelerden 51'ini örgüt bünyesindeki bilişim şirketlerine verdiği belirlenmişti.