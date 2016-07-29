Darbecilerin öldürmek istediği İsmail Metin Temel, 2'nci Ordu Komutanlığına getirildi

Ağustos 2015 YAŞ kararlarında korgeneral olan ve normal şartlarda 4 yıl bu rütbede kalması beklenen İsmail Metin Temel, 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından dün orgeneral rütbesine yükseltildi. Darbe girişimi gecesi cuntacı askerler tarafından “terörist” diye öldürülmesinin planlandığı ortaya çıkan Metin, 2’nci Ordu Komutanlığına getirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yüksek Askeri Şûra’da dün, 2’nci Ordu Komutanlığı’na atanan İsmail Metin Temel, 2012’de Hakkâri 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na getirildi. Ardından Kocaeli’ndeki EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı’na atandı. Ağustos 2015 YAŞ’ında da Korgeneral oldu ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na tayin edildi. Normal şartlarda Temel’in 4 yıl bu rütbede kalması gerekiyordu. Darbe girişimi sonrası 2’nci Ordu Komutanı yapılan Temel dünkü YAŞ’ta da orgeneral rütbesine yükseltildi.

Yüksek Askeri Şûra’da dün, 2’nci Ordu Komutanlığı’na atanan İsmail Metin Temel, 2012’de Hakkâri 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na getirildi. Ardından Kocaeli’ndeki EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı’na atandı. Ağustos 2015 YAŞ’ında da Korgeneral oldu ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na tayin edildi. Darbe girişimi sonrası tutuklanan Orgeneral Adem Huduti’nin yerine vekaleten getirilen Temel dünkü YAŞ’ta bu göreve aseleten atandı.

8 kişilik özel tim

Temel’in 15 Temmuz gecesi darbeci askerler tarafından “terörist” diye öldürülmesinin planlandığı ortaya çıkmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’nın sorumluluk bölgesindeki Van, Siirt, Hakkari ve Şırnak’ta darbe hazırlığı yapan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), Orgeneral Temel’i öldürmesi için 8 kişilik özel tim görevlendirdiği belirtildi. Darbeci Binbaşı İsmail Çevik komutasındaki askerler, Özel Kuvvetler Harekat Üssü Komutanlığı’nda Özel Kuvvetler Harekat Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Semih Terzi’nin talimatıyla Hakkari’den Siirt’e gitmesi beklenen Orgeneral Temel’i “terörist” diye öldürme planı yaptı.

Havada karar değiştirdi

Hakkari’de bulunan Temel’i, Genelkurmay Başkanlığı’nca uçuşların yasaklanmasına rağmen helikopterle uçmasında bir sakınca olmadığını bildirerek özel timin beklediği Siirt’e gönderen darbeci askerlerin planı, Temel’in havada kararını değiştirerek Van’a gitmesiyle bozuldu. Bunun üzerine suikastçiler başka bir helikopterle Van’a gitti. Darbeci askerler piste indiği sırada, Temel emir verdi ve darbecilere ateş açıldı. Helikopterle tekrar kaçmayı başaran darbeciler, Şırnak’ın Silopi ilçesine indiği sırada gözaltına alındı.