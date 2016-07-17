"Darbecilerin karıları artık milletin ganimetidir" diyen Trabzonsporlu yönetici görevi bıraktı

Darbe girişimi sonrasında "Darbeci p.çlerin karıları, artık milletin ganimetidir" diyen Trabzonsporlu yönetici Veysel Taşkın, gelen tepkiler üzerine görevini bıraktığını açıkladı.



Trabzonspor Basketbol Takımı 2. Başkanı Veysel Taşkın, Twitter hesabından "darbeci askerlerin eşlerinin milletin ganimeti olduğunu" savundu. Taşkın’ın attığı bu tweet sosyal medyada büyük tepki çekti.



Taşkın, gelen tepkilerin ardından tweet’ini sildi ve ardından şunları yazdı:



“Maksadını aştığını belirttiğim, sildiğim ve özür dilediğim tweet için yazmanın anlamı yok… Bir öfke anıdır, o kadar. Trabzonspor Basketbol görevimi an itibari ile bırakıyorum. Tek düşüncem kulübün zarar görmemesidir. Lakin darbe,darbedir. Avukatım da not alıyor tabii…”

Taşkın'ın mesajları şöyle: