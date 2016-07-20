"Darbeciler, Tuğgeneral Özkürkçü'nün başına torba geçirdi"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Tümgeneral Mehmet Dişli'nin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı darbenin başına geçmesi için ikna çabalarının Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü tarafından da bilindiğini öne sürerek darbeciler tarafından Özkürkçü'nün başına torba geçirildiğini yazdı.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet'in bugünkü (20 Temmuz 2016) nüshasında yayımlanan 'Komutanların başlarına torba geçirdiler' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Saat 21.30’da Genelkurmay Başkanı’nın sesi karargâhta çınlıyor. Hulusi Akar’ın bağırması üzerine Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü yerinden fırlıyor, makama çıkıyor. Makama ulaştığında 20-30 civarında özel kuvvetler mensubunun koridorda olduğunu görüyor. “Ne oluyor, tatbikat mı var” diye tepki gösteriyor. Bu sırada Akar’ın kapısı yarı açık. Genelkurmay Başkanı makam masasında değil, çalışma masasında.

Yanında, Genelkurmay 2. Başkanı ve Stratejik Dönüşüm Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli. Ertuğrulgazi Özkürkçü olağanüstü bir şey olduğunu anlıyor. Komutanın odasına girmeye çalışınca Özel Kalem Müdürü Albay Ramazan Güzel omzundan tutarak itiyor. Özkürkçü’nün karşılık vermesi üzerine, “Bunu da alın” diye talimat veriyor. Üç bordo bereli Ertuğrulgazi Özkürkçü’nün üzerine çullanıyor. Elleri arkadan kelepçeleniyor, ayakları bağlanıp yan odaya alınıyor. Özkürkçü, kapının açık olan bölümünde olanları görüyor, konuşulanları duyuyor. Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı’nı darbenin başına geçmesi için ikna etmeye çalışıyor. Az sonra kapıyı kapatıyorlar. Bu kez yeni bir gürültü duyuluyor. Genelkurmay Başkanı’nın özel kalem müdürü tarafından makama çağrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak derdest edilip, İkinci Başkan’ın odasına alınıyor.

Akar, darbecilerle işbirliği yapmayınca Genelkurmay’ın bahçesine iki helikopter iniyor. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, elleri arkadan koltuğa bağlanmış, boynuna yapılan tamponla başı koltuğa sabitlenerek helikoptere bindiriliyor. Dişli, helikopterde kendisini Akar’ın yanındaki koltuğa kelepçeleterek kendileriyle işbirliği yapmaları konusunda ikna etme çabasını sürdürüyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı, İkinci Başkan ve Ertuğrulgazi Özkürkçü’nün de içinde yer aldığı 17 kişi ise ikinci helikoptere bindiriliyor. Ertuğrulgazi Özkürkçü’nün elleri çözülüyor, başına bir torba geçiriliyor, merdivenlerden inerken, “Önümüzde basamak var mı?” sorusuna dahi cevap verilmiyor. 4 Temmuz 2003 tarihinde Irak’ta Amerikalılar, Türk askerinin başına çuval geçirmişti. Bundan tam 13 yıl sonra bu kez darbeci subaylar, komutanlarının başına torba geçirerek Genelkurmay karargâhında çıkarıyorlar.

Karargâhta derdest edilen generaller, “IŞİD bile bizi yakalasa bunları yapmazdı” dediler. Su istemişler, su dahi verilmemiş.

Özel Kuvvetler Komutanı Tümg. Zekai Aksakallı “Genelkurmay’dan götürülüş görüntülerini izlerken, bu Türk subayına yapılır mı diye ağladım” diyor.

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