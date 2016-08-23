Darbeciler Genelkurmay Başkanı ve komuta kademesini böyle rehin aldı

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın cuntacı askerler tarafından götürülüşü ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın yere yatırılarak ters kelepçe takıldığı görülüyor. Özel Kuvvetler’e bağlı cuntacı askerlerin Korgeneral İlhan Talu tarafından Genelkurmay Karargahı’na alındığı iddia ediliyor. Ancak görüntülere cuntacıların İlhan Talu’ya silah doğrulttuğu da yansıyor.

Ayrıca örüntülerde esrarengiz siviller dikkat çekiyor. O gün orada çok sayıda sivilin de olduğu, darbe girişimine katıldığı görülüyor. Bu sivillerin kim olduğu belli değil.

Genelkurmay Karargahı'nda cuntacıların komuta kademesini rehin alışınının kamera kayıtlarını haber7.com yayımladı.