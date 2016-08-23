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İşte komutanların rehin alınma anına ait fotoğraflar

23 Ağustos 2016 19:54

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15 Temmuz darbe girişimi gecesi komutanların rehin alınma anına ait fotoğraflar ortaya çıktı

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Kaynak: Haber7.com

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15 temmuz
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