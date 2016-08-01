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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbeciler Borsa İstanbul’a “Bomba ihbarı var” deyip girmişler

Darbecilerin güvenlik güçlerini etkisiz hale getirerek sistemi kapatmaya çalıştı öne sürüldü

01 Ağustos 2016 15:17

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, 15 Temmuz gecesi darbecilerin bomba ihbarı olduğunu söyleyerek içeri girdiğini anlattı. Karadağ "Güvenlik güçlerini etkisiz hale getirmişler ve bizim sistemleri de kapatmaya çalışmışlar" dedi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Karadağ, 15 Temmuz gecesi Borsa İstanbul'un İstinye'deki binasında yaşananları şöyle anlattı:

"15 Temmuz gecesi darbeci askerler bomba ihbarı olduğunu belirterek güvenlikten içeri girerek güvenlik güçlerini etkisiz hale getirmişler ve bizim sistemleri de kapatmaya çalışmışlar. Kısa sürede emniyete haber vermemizle beraber halk da Borsa önünde toplanmaya başlayarak darbecilere karşı Borsayı savundular."

 

“Tespit ettiklerimiz ertesi gün borsaya alınmadı”

 

Karadağ görevden uzaklaştırmalar için ise  "Darbe girişiminden sonra, olağanüstü önlem almamız gereken bir işlem gerçekleşmedi Allah'a şükür. FETÖ üyeliğini tespit ettiğimiz her düzeyde Borsa çalışanı, tespit edildiği andan itibaren ertesi gün borsaya alınmadı. Tespit edilen şüpheli işlemleri ise zaten anlık olarak SPK'ya bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Borsa İstanbul15 Temmuzİstinyabomba ihbarı

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