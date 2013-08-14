İnternette yayımlanan Vâride dergisi, Mısır'ın geçici Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baraday'in 2005 yılında aldığı Nobel Barış Ödülü'nün, İsveç Akademisi tarafından geri alınması için imza kampanya başlattı.

Vâride dergisinin başlattığı, "Darbeciler barış ödülü taşıyamaz" başlıklı imza kampanyasının bildiri metni şöyle:



Varide.net öncülüğünde insan olmanın asgari gereği olarak, zulüm ve zalim karşısında sessiz kalmamak adına, Mısır'daki darbeye, bu darbeden nemalanan Baraday'e, bu zulmü hâlâ ödüllendirmeye devam eden İsveç Akademisi'ne karşı bir imza kampanyası başlatılmıştır. Bu günün zalimlerine ve geleceğin zalimlerine; bu günden insanlık adına bir mesajdır. Hiç bir değirmene su taşıma derdi olmayan sadece insanlık adına icra edilen bu çabaya, henüz kalb-i selim sahibi, vicdanını yitirmemiş insan evlatlarının desteğini bekliyoruz. Öncü imzalarıyla kampanyamıza destek veren vicdan önderlerine de ayrıca teşekkür ederiz. İmza için siz de tıklayınız.

İsveç Akademisi tarafından barışa katkı yapanlara verilen ödül 2005 yılında Muhammed Baraday’a verilmişti.

Baraday’a verilen ödül, o günlerde siyasi bulunup, tartışmalara yol açtı.

Ancak Baraday’ın gerçek yüzü, Sisi cuntasına verdiği destekle ortaya çıkmış oldu.

Halkın iradesiyle görev başına gelen Mursi yönetimine karşı giriştiği “devirme” girişiminde oynadığı rol, ABD ve AB’yi ihtilale razı etme çabaları Baraday’ın faşist yüzünü ortaya çıkardı.

Halkın iradesini hiçe sayarak, namludan yana olmayı, zorla iktidara gelmeyi içine sindiren ve bu uğurda ön saflarda mücadele eden cuntacı Baraday aldığı barış ödülüyle tam bir tezat oluşturuyor.

Sandıksız, ilkesiz, darbeci bir iktidar için varını yoğunu ortaya koyan darbeci Baraday, aynı zamanda, iki yüzden fazla insanın katledilmesinde de sorumluluk taşımaktadır.