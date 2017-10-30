Darbeci general Terzi'ye bağlı Özel Kuvvetler'in yargılanmasına Gaziantep'te başlandı (3)

TUTUKLU YARBAY: DARBEDEN HABERİM OLMADI

Darbe girişimi sırasında, darbeci Semih Terzi\'nin emri ile Hakkari’den Siirt’e gelmesi planlanan dönemin Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olan 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’i etkisiz hale getirmeyi hedefledikleri iddiası ile darbe girişiminde etkin rol oynadıkları belirlenen sanıklardan eski Kurmay Yarbay Celal Koca mahkemede yaptığı savunmada darbe girişiminden gece yarısı haberi olduğunu söyledi. Savunmasında Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nın yapısı hakkında bilgiler veren Koca, yaklaşık 5 saat konuştu. Komutanın verdiği emirleri yerine getirdiği ve bu sebeple mağdur olarak 16 aydır cezaevinde kaldığını söyledi. 15 Temmuz gecesini anlatan Koca, şunları söyledi:

\"15 Temmuz\'da, uzun zamandır Kuzey Irak\'ta görevde olan 17\'nci taburun görev süresi bitti ve devir teslim için Silopi\'ye tugaya geldiler. Burada devir teslim yapıldıktan sonra Semih Terzi ile 17\'nci tabur komutanı, görevi teslim alan taburun komutanı ve ben akşam yemeği yedik. Yemek sırasında hiç bir farklı durum yoktu. Herkes neşeli ve sohbet ediyordu. Biz de görevi biten 17\'nci tabur askerlerini Ankara\'ya göndermek için hazırlık yapıyorduk. Bu sırada bana Harekat Merkezi\'nden telefon geldi ve ülke genelinde hava sahasının kapatıldığı fakat bizim uçakların geleceği söylendi. Normalde görevden dönen askerleri Ankara\'ya Cizre\'deki havaalanına helikopterle gönderip burada uçaklara bindirecektik. Hava sahası kapanınca Semih Terzi bana personeli havaalanına ulaştırmak için Silopi\'de bulunan 172\'nci Zırhlı Tugay\'dan zırhlı personel taşıyıcı göndermelerini söylemek için emir verdi. Ben de aradım ve yeterli sayıda \'kirpi\' olarak tabir edilen zırhlı araç istedim. Saat 21.00 sıralarında Semih Terzi, personelin havalimanına gidip burada uçağı beklemelerini emretti. Ben de, taburu havalimanına gönderdim ve burada beklediler. Daha sonra ben Terzi\'nin yanına gittiğimde emir astsubayı hazırlık yapıyordu. Terzi\'nin kendisine Ankara\'dan çağrıldıklarını ve oraya gitmek için hazırlık yapmasını söylediğini söyledi. Terzi\'nin odasına girdiğimde, masanın üzerinde valizi duruyordu ve içine evraklarla bazı eşyalarını koyuyordu. Bana, \'Celal, ben Ankara\'ya gidiyorum\' dedi. Ben de emir-komutayı bana devredip etmeyeceğini sordum. Bana, \'Emir- komuta bende zaten, seni de 4-5 güne kadar ararlar, sen de gelirsin\' dedi. Benden helikopterler için 6 tane görev istek formu istedi. Güzergahı boş bırakmamı, kendisinin daha sonra dolduracağını söyledi. Ben bu sırada ülke genelinde terör saldırısı uyarısı yapıldığına dair alt yazı okudum. Ben de özel kuvvetlerin bilgisi olduğu için helikopter güzergahının yazılmamasını kabul ettim. Terzi, daha sonra birlikten ayrıldı. Ben daha sonra harekat merkezine gittim ve burada televizyon izleyen görevlileri gördüm. Televizyonda darbe girişimine yönelik haberler vardı. Odama geçtim ve tüm kanallar taradım. Bu sırada muhabere merkezinden \'Yıldırım Harekat\' koduyla mesaj geldi. Altında daha önce ismini hiç duymadığım bir albayın imzası vardı. Mesajda Çakırsöğüt ve bizim tugaydan uygun olan bütün timlerin Ankara\'ya hareket etmesi emri vardı. Ben darbe olduğunu anlayınca o mesaj için herhangi bir harekette bulunmadım. Görev bitimi Ankara\'ya gidecek olan 17\'nci tabur askerleri de o akşam Ankara\'ya gidemedi. Ben komutanımın emirlerini dinlediğim için buradayım. Özel Kuvvetler\'de emirlere tam itaat vardır. Şehit Astsubay Ömer Halis Demir, aldığı emri hiç sorgulamadan bir generali vurabiliyorsa, bu Özel Kuvvetler\'in mutlak itaat anlayışından gelmektedir.\"

Celal Koca, suçsuz olduğunu söyleyerek tutukluluğunun bitirilmesini talep etti. Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam etti.