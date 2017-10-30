Darbeci general Terzi'ye bağlı Özel Kuvvetler'in yargılanmasına Gaziantep'te başlandı

Mustafa KANLI-Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - DARBE girişimi gecesi Astsubay Ömer Halisdemir\'in silahla vurarak öldürdüğü Tümgeneral Semih Terzi\'nin emir ve komuta ettiği Özel Kuvvetler Komutanlığı\'na bağlı olan ve Silopi\'de görevliyken tutuklanan rütbeli eski 17 askerin yargılanmasına güvenlik gerekçesiyle Gaziantep\'te başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde, darbeci Tümgeneral Semih Terzi tarafından görevlendirildiği belirtilen, haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen, darbenin \'Güneydoğu yapılanması\'nı oluşturan ve aralarında savaş uçağı pilotlarının da bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'nde başlandı.

Darbe girişimine yönelik Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'nde Özel Kuvvetler Harekat Üssü\'nde yaşananlara ilişkin Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan ve Gaziantep 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, 17 tutuklu sanık hakkında \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunun beraberinde başka suç işleme\', \'Kasten öldürmeye teşebbüs\', \'TBMM\'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs\', \'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\' ve \'Terör örgütüne üye olmak\' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gaziantep’te başlayan Şırnak merkezli ana davanın ilk duruşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatlarından Ali Kemal Akdoğan katılırken, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci de duruşmayı gözlemci olarak izledi. Duruşma öncesi konuşan avukat Akdoğan, darbe girişimi sırasında yaşananların, dosyadaki delillerle açıkça ortada olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

\"Davada, toplamda 17 sanık var. Bu sanıklar, ölen hain Semih Terzi’den talimat almaları doğrultusunda Şırnak merkezli olarak Van’da ve Şırnak’ta bazı operasyonlar yapmaya kalkışıyorlar. İki korgeneralimizi gözaltına almaya çalışıyorlar; ancak oradaki vatandaşlarımız ve askerlerimiz, uyanık davranarak, bu hainlere derdest ediyorlar. Bu hainler, bugün burada, Gaziantep’te yargılanacaklar. Biz de burada, Gaziantepli vatandaşlar ve avukatlar olarak bu davaya müdahil olacağız. İnşallah davanın sonuna kadar bu hainlerin yargılanmasını ve ceza almalarını bekleyeceğiz. Bunların içerisinde uçak pilotları, yüzbaşı ve albaylar var. Bu şekilde dava söz konusu. Bunlar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları isteniyor; çünkü burada Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni, Cumhurbaşkanı\'mızı ve Türkiye devletine, darbe yapmaya çalışmaları aşikar. Dosyadaki tüm delillere bakıldığında bunlar, gayet açık ve net şekilde ortada olduğu görülüyor. Aynı şekilde ölen hain darbeci Semih Terzi, bu darbecileri görevlendiriyor. Bu dosyadaki delillerle de açık bir şekilde ortadadır.\"

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Özkeçici ise davaya müdahil olmadıklarını, duruşmaya gözlemci olarak katıldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Asker kılığına girmiş, kutsal asker kılığında çıkan hainler, 15 Temmuz akşamı maalesef hain bir darbe teşebbüs ettiler. Umduklarını bulamadılar, karşılarında halk vardı. Allah, hepsinden razı olsun. Bizim burada bulunmamızın sebebi, bugün başlayacak olan Şırnak merkezli Güneydoğu’daki hainlerin yargılanması burada başlayacak. Biz, yüce Türk adaletine güveniyoruz. Yüce Türk adaleti, gereken tüm değerlendirmeleri yapacak; inceleyecek ve hainler hak ettiği cezayı illa alacak. Biz, davalara müdahil olmayacağız; yalnızca gözlemciyiz burada. Cumhurbaşkanı\'mız bize vermiş olduğu talimatla tüm davalara biz müdahil olmayacağız, gözlemciyiz sadece ama izleyeceğiz. Davaların arkasında olacağız. Biz, burada 80 milyonu temsil ediyoruz. 80 milyon adına biz buradayız.\"



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