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Darbeci general Terzi'nin eşine 18 yıl hapis

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) şehit Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, yargılandığı davada 18 yı

12 Şubat 2018 17:10

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda (ÖKK) şehit Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi\'nin eşi Nazire Terzi, yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Nazire Terzi, avukatı ve yakınları katıldı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Nazire Terzi, suçsuz olduğunu savundu. Son sözü sorulan Terzi, \"Benim hiçbir şekilde terör örgütü ile bir bağlantım yoktur ve olamaz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Beraatimi talep ediyorum\" dedi.
Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nazire Terzi\'ye \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım\' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

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