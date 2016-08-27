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Darbeci general Semih Terzi'nin eşi noterden bıçakla kovalayan katip kovuldu

"Bu işlemde Ömer Halisdemir gibi bir yiğidin ve 250 tane şehidin hakkı var"

27 Ağustos 2016 20:57

Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi, Ankara'da bir noterde malları kaçırmak isterken tanınınca, noter katibi tarafından bıçakla kovalandı. Noter katibi daha sonra işinden kovuldu.

Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin eşi, Ankara'da gittiği bir noterde mal varlıklarını üçüncü şahıslara aktarmak isterken, noter katibi Kerem Sağlık tarafından bıçakla kovalandı.

 

İşinden kovuldu

 

Ahaber'in haberine göre, yaşanan olaydan sonra polisi arayan Kerem Sağlık, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle Nazife Terzi'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan darbeci generalin eşi tutuklanırken, noterde bıçakla olaya müdahale eden noter katibi işinden kovuldu.

 

“Ömer Halisdemir’in hakkını yedirtemezdim”

 

Sağlık Show Haber'e yaptığı açıklamada, "Vekaletname eğer yapılsaydı, intikal edilecekti ve darbeci Semih Terzi'nin tüm malları kaçırabiliyordu. Bu işlemde Ömer Halisdemir gibi bir yiğidin ve 250 tane şehidin hakkı var. Bu hakları yedirtemezdim" dedi.

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