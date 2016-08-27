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Darbeci general Semih Terzi'nin eşi noterden bıçakla kovalandı

Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan Semih Terzi, Ömer Halisdemir tarafından öldürülmüştü

27 Ağustos 2016 00:46

Darbeci general Semih Terzi'nin tutuklanan karısı Nazire Terzi'nin darbe girişiminden yaklaşık 1 ay sonrasında Ankara'da bir noterde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Nazire Terzi, mal varlıklarını üçüncü şahıslara aktarmak için Ankara'daki bir noterde vekaletname vermek isterken, noter katibi Kerem Sağlıklı onu tanıdı ve işlemi yapmak istemedi. Nazire Terzi'yi tanıyan ve bıçakla kovalayan noter katibi Kerem Sağlıklı, Show Haber'e yaptığı açıklamada, "Vekaletname eğer yapılsaydı, intikal edilecekti ve darbeci Semih Terzi'nin tüm malları kaçırabiliyordu. Bu işlemde Ömer Halisdemir gibi bir yiğidin ve 250 tane şehidin hakkı var. Bu hakları yedirtemezdim" dedi.

Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi, geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

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