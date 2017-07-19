Darbeci astsubaydan savcıya "peşin satan esnaf" benzetmesi

Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında 'Paşa' lakaplı Zekeriya Kuzu "Sayın Savcı peşin satan esnaf gibi oturuyor. O yazacağını yazmış, biz kendimizi savunmaya çalışıyoruz" dedi. Duruşma savcısı Ali Cenk Düzgün, Kuzu'nun açıklamasının ardından söz alarak, "Bu devletin şerefli güvenlik güçleri seni görevinin başında değil, bir menfezde korkakça saklanırken yakaladı" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına bugün devam edildi.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar dava dosyasına giren yeni deliller ile raporlar hakkında beyanda bulunuyor.



Suikast girişimine katılan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibinden Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında FETÖ'nün "üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski Başçavuş Zekeriya Kuzu, beyanlarına "15 Temmuz Demokrasi şehitlerini saygıyla anıyorum." diyerek başladı.



Yanlış zamanda yanlış yerde bulunmaktan başka bir suçu olmadığını savunan Kuzu, dedikodulara dayanan ifadelere göre suçlandığını iddia etti.



'FETÖ'cü olduğuna dair delil olarak sunulan 1 dolarla ilgili kendisine çok ağır ithamlarda bulunulduğunu ileri süren Kuzu, bunları kesinlikle kabul etmediğini söyledi.



Suçlu olduğuna kesin karar verilmeden kamuoyunca karar verildiğini iddia eden Kuzu, şunları kaydetti:



"25 Temmuz'da yakalanmadık biz kendimiz yola çıkarak teslim olduk. İlk ifademizde bulunan polis şefi 1 dolardan bahsetti. İçinde oğlumun 4 koleksiyon parası bulunan ve içlerinden biri de 1 dolar olan kimsenin kolay kolay bulamayacağı cüzdanımın yerini söyledim. Benim ifademden sonra cüzdanım söylediğim yerde bulundu. Doların seri numarası 'F' değil 'B' serisi. 'F' serisi var ama tedavülden kalkmış bin Türk lirası. Ayrıca buradaki sanıkların FETÖ'nün sadık üyesi olduğu söyleniyor ancak sadece 3 kişiden 1 dolar çıkmış."



Eskiden bakkal dükkanlarında "peşin satan", "veresiye satan" esnafları gösteren bir resmin asıldığını belirten Kuzu, "Sayın savcı peşin satan esnaf gibi oturuyor. Yazacağını yazmış, biz kendimizi temize çıkartmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kuzu'nun bu ifadelerine tepki gösteren davanın savcısı Ali Cenk Düzgün, hem şahsına hem de iddianameye kişisel sataşma olduğu gerekçesiyle söz aldı.



Düzgün, "Bu davanın iddianamesi Türk hukuk tarihinde yazılmış en yalın, tamamen maddi delillerle donatılmış, hemen hemen hiçbir yerinde taraflardan birinin ifadelerinden alıntı gereği duyulmadan hazırlanmış." dedi.



Kuzu'ya, şair Baki'nin dizelerini de kullanarak, "Öğüt veren hikaye anlatmaya kalkarsın, bir bakmışsın ki anlattığın hikaye efsaneye dönüşmüş. Sonra bu efsaneye kendin inanırsın" ifadeleriyle karşılık veren Düzgün, "Bu ülkenin şerefli güvenlik güçleri seni görevinin başında değil, bir menfezde korkakça saklanırken yakaladılar." diye konuştu.