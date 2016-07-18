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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbeci askerlerden Murat Dağlı, Süper Lig hakemi çıktı

Rütbeleri sökülen albay Murat Dağlı Diyarbakır bölgesi hakemlerinden olduğu öğrenildi

18 Temmuz 2016 18:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladğı otele operasyon düzenleyen darbeci askerlerden biri olan Albay Murat Dağlı'nın eski hakem olduğu ortaya çıktı.

Otele operasyon düzenleyen darbeci askerlerden 7’si, yakalanarak İzmir’e getirilmişti. Rütbeleri sökülerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen askerlerden Kara Pilot Albay Murat Dağlı saldırı sırasında Skorsky helikopteri kullanıyordu.

 

Serdar Tatlı'nın yardımcılığını yapıyordu

 

Murat Dağlı'nın bir dönem Süper Lig'de hakemlik yaptığı ortaya çıktı. Diyarbakır bölgesi hakemlerinden Dağlı, çıktığı maçların büyük bölümünde Serdar Tatlı'nın yardımcılığını üstleniyordu.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele operasyon düzenleyen askerlerden Albay Murat Dağlı, yakalandıktan sonra rütbeleri sökülerek gözaltına alındı. 
 

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