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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbeci askerler: Korgeneral mor general dinlemeyiz, otur burada!

Korgeneral Gürak: Tankları şehre gönderme emri Tuğgeneral Ali Kalyoncu tarafından verildi

05 Ağustos 2016 11:14

Darbe soruşturmasında mağdur sıfatıyla ifade veren Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı’nda yaşananları anlattı. Genelkurmay’a saat 22.00 sıralarında gittiği belirten Korgeneral Gürak, içeriye girmeye çalıştığında darbeci askerlerin kendisine "Korgeneral morgeneral dinlemem, oturun burada" dediklerini aktardı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, darbe girişimi gecesinde tankları ve zırhlı araçları şehre gönderme emrinin Tuğgeneral Ali Kalyoncu tarafından verildiğini söyleyen Gürak, özetle şunları söyledi:

“Genelkurmay’a saat 22.00 sıralarında vardım. Megafonla biri ‘Durma sizi vururuz, aracınıza binip gidin’ diye bağırdı. Aracımdan indim, ellerimi kaldırarak ‘Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak’ım. Ne oluyor bakmaya geldim’ dedim. 5 kişilik özel kuvvetler personeli üzerime geldi. ‘Korgeneral morgeneral dinlemem, oturun burada’ diyerek beni sandalyeye oturttu. 4-5 kişi silah doğrultarak ‘kes sesini’ dediler. ‘Sen artık Garnizon Komutanı değilsin’ diye ayağa kaldırdılar. 4 kişi yumrukla saldırdı. Gözlerimi bağlayıp yere yıktılar. Konuşmamam gerektiğini, beni vuracaklarını söylediler. Koluma girip 100 metre kadar yürüttüler, bir odaya soktular, inilti seslerini duydum. Sonra Akıncı Üssü’ne getirdiler. Ertesi gün saat 17.45’e kadar rehin tutuldum. TAİ Güvenlik Müdürü ve benim devrem olan Emekli Topçu Albay Sefa Eman ve personeli beni kurtardı.” 

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darbe girişimi15 TemmuzMetin GürakGenelkurmay Başkanlığı

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