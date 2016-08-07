Darbeci albay, “Yarın büyük bir kelle alacağız” demiş

Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı darbeci Tuğgeneral Deniz Kartepe, darbeci Albay Ali Durmuş'un gece 22.00 sularında evine geldiğini "Komutanım geri hizmet uçuşu için geldim. Birde yarın da yine bir iç güvenlik görevi olabilir, yarın büyük bir kelleyi alacağız. Büyük bir terör liderlerinden birine operasyon yapabiliriz" dediğini iddia etti.

Darbe gecesi Ankara'ya doğru havalanan 6 savaş uçağının kalktığı Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nün ihraç edilen ve tutuklanan darbeci komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe'nin ifadelerine Habertürk ulaştı.

Kalkışmanın olduğu saatlerde İstanbul Moda'daki düğünde olduğunu kaydeden Deniz Kartepe, "Hava Kuvvetleri Komutanı beni kenara çekerek ‘Ankara da bir şeyler oluyor. Uçaklar alçaktan uçuş yapıyor, hepsini Divanı Harbe vereceğim nasıl böyle birşey yapar bu hainler' diye bağırarak konuşmalarda bulununca orada bulunan bütün komutanlar birliklerini aramaya başladılar. Bana senin uçukların 6 tanesi ruledeymiş onları durdur, dedi. Bende bunun üzerine, vekilim olan Edip Özkan Akgülay Albayı arayarak pisteki uçakların durdurmasını ve kalkışa izin vermemesini emrettim, Akgülay Albay'dan sonra hemen kuleyi aradım, uçakların kalktığını söyleyince inmeleri talimatını verdim" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği'nde Koordinasyon Şube Müdürü Albay Ali Durmuş'un kalkışmadan bir gün önce Diyarbakır'daki evine geldiğini doğrulayan Kartepe şunları anlattı:

"Bizim teammüllerimize göre altımızda olan astlarımız mesai saati içinde geldiği zaman odamıza mesai saatleri dışında neredeysek oraya gelerek hem bize burada olduğunu bildirirler hem de ne için geldiklerini anlatırlar. Kendisi akşam saat 22:00 gibi benim evime geldi, ben de 'Hayırdır perşembe günü ne işin var Diyarbakır'da' dedim. O da ‘Komutanım geri hizmet uçuşu için geldim, birde yarın da yine bir iş güvenlik görevi olabilir, yarın büyük bir kelleyi alacağız. Büyük bir terör liderlerinden birine operasyon yapabiliriz' dedi."

Kartepe, 6 uçağın iç güvenlik uçuşu yapmak için hazırlık yaptığını belirterek, "Albay Edip Özkan Akgülay 15 Temmuz'da 181 ve 182 filo komutanları Ahmet Özdemir ve İbrahim Yozgat binbaşılar ile yanıma geldiler. 6 Uçakla iç güvenlik uçuşu yapacaklarını söylediler. Uçuşun Ankara veya İncirlik meydanında olabileceğini söylediler. Bizde zaten pazartesi ve cuma günleri 20-25 uçak eğitim uçuşu yapar, ayrıca da günlük ortalama 2 ile 10 uçak iç güvenlik ve sınır devriye uçuşları yapılmaktadır. Dolayısıyla bu kişilerin bana 6 uçağın iç güvenlik uçuşu için görev yapacak olacaklarını beyan etmeleri gayet normaldir. Akşam ki düğüne için saat 15:00 de izne ayrılacağım için eşyalarımı toplamak üzere evime geçtim, bu esnada 6 uçağa pilotların uçak başı yaptığını biliyordum, 6 uçağı gideceği meydan olan Ankara Akıncılar Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim saat 14.00 gibi beni arayarak, 'uçaklar şimdi gelmesin biz sizi ikaz edeceğiz' dedi. Uçaklardan birinde Ali Durmuş'un olduğunu bildiğim için ben de Ali Durmuş'u telefonla arayarak gidişlerinin ertelendiğini bildirdim. Daha sonra ben saat 15.00'de askeri uçakla Diyarbakır'dan Sabiha Gökçen'e hareket ettim" ifadelerini kullandı.