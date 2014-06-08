Darbe yapan Tayland ordusundan 'Halka Mutluluğu Geri Verin' kampanyası

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da geçen ay yönetime el koyan ordu, ülkedeki siyasi gerilim nedeniyle 'gerilen halkı gevşetmek' amacıyla "Halka Mutluluğu Geri Verin" kampanyası başlattı.

Cunta yönetimi, halkın sempatisini kazanmak için ülke çapında bedava saç tıraşı, puding, omlet, pilav ve salata servisi gibi hizmetler sunarak halkın desteğini almaya çalışıyor.

Samui Times’ın haberine göre, askeri cunta Tayland’ı ‘Gülen İnsanlar Ülkesi’ yapmak ve halkın sempatisini kazanmak için düzenlediği kampanyalarına yenilerini ekledi.