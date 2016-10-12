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15 Temmuz Darbe Girişimi

‘Darbe toplantısı’ yaptığı öne sürülen 12 subay tutuklandı

Subaylar, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı

12 Ekim 2016 19:52

Darbe girişime ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Harp Akademisinde 15 Temmuz ve öncesinde darbe faaliyetlerini konu alan toplantı yaptığı öne sürülen12 subayın, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada, 12 subayın Hava Harp Akademisi’nde darbe girişimine ilişkin toplantı yaptıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan subaylar, çıkarıldıkları savcılık tarafından tutuklanmaları talep edildi.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin, İstanbul’daki darbeye teşebbüs faaliyetlerinin yönlendirildiği yerlerden olan Harp Akademileri Komutanlığı’nda, darbe yanlısı askeri güçlerin hakimiyetini sağlamak amacıyla kısmi emir komuta zinciri içerisinde, normal askeri hayatın akışı dışında, darbe faaliyetinde hazır olma maksatlı silahlı ve teçhizatlı olarak, kamuflaj kıyafetle girişi izne bağlı olan Hava Harp Akademisi Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünde, darbe girişimi öncesi ve gerçekleştiği gün darbe faaliyetlerini konu alan toplantı düzenlediklerinin tespit edildiği söylendi.

Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği ifadelerinin ardından subaylar, Şükrü Pınar, Samet Kuzu, Musa Gülmez, İbrahim Poyraz, İbrahim Alaca, Fatih Akar, Hüseyin Altun, Fatih Şayin, Erdem Cem Ergül, Cihangir Çenteli, Aziz Özbek ve Veysel Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

 

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