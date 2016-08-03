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Darbe soruşturmasından gözaltına alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hakkındaki suçlamalar neler?

Vali Mutlu'nun mal varlıklarına tedbir konmuştu

03 Ağustos 2016 12:52

Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun Diyarbakır Valiliği yaptığı dönemde, yoksul çocuklar için gönderilen yarım milyonu, Gülen cemaati dershanelerine aktardığı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Diyarbakır Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve mal varlığına tedbir konulan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun Diyarbakır Valiliği yaptığı dönemde kamu kaynaklarını cemaat dershanelerine gönderdiği iddiasıyla fezleke hazırlayıp Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosyayı inceleyen Yargıtay Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesi üzerine, Mutlu ile o dönemdeki yardımcısı Mehmet Yeşilbaş ve 17 Aralık darbe girişiminden sonra açığa alınan eski Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam hakkında, "Denetim görevinin ihmali, kamu kaynaklarının silahlı terör örgütüne aktarılması" suçlarından son soruşturma açılması için dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

 

"Dersaneye aktarıldı"

 

Dosyaya göre, valilik bünyesindeki SODES projesi kapsamında 500 yoksul çocuğun eğitim masraflarını karşılamak için Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nca 500 bin lira ödenek çıkarıldı. Projede görev alan emniyet içindeki cemaate bağlı olduğu öne sürülen polis ve emniyet amirlerinin, yaklaşık maliyet çıkarmayıp, idari ve teknik şartname hazırlamadığı iddia edildi. İddiaya göre, daha uygun teklif veren başka dershaneler olmasına rağmen ihale 425 bin lira bedelle ruhsatsız olan ve şartnameye uymayan cemaat bünyesindeki Kardelen Pratik SBS dershanesine verildi. Paranın, ihale dokümanı hazırlanmadan, maliyet çıkarılmadan, ilan işlemleri yapılmadan ve açık ihaleye çıkılmadan mevzuata aykırı biçimde doğrudan cemaatin dershanesinin hesabına aktarıldığı ileri sürüldü.

 

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