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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe soruşturmasında tutuklanan tümgeneral tahliye edildi

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, Yazgılı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi

24 Temmuz 2016 00:37

Darbe soruşturmaları kapsamında Ankara'da tutuklanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı tahliye edildi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Tümgeneral Cevat Yazgılı hakkında ortaya çıkan yeni delilleri değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hafta başında tutuklanan Yazgılı'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Talebi değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, Yazgılı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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