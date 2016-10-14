Darbe soruşturmasında bir ilk; yüksek rütbeli 4 asker tahliye edildi

İstanbul’daki darbe soruşturmasında ilk kez yüksek rütbeli askerlerin tahliyesi gerçekleşti. Hâkimlik, Tümgeneral Veli Yıldırım, Tuğgeneral Şener Yazıcıoğlu, ve Tuğgeneral Ali Akyürek, Tuğamiral Ömer Mesut Ak'ın "Darbeci kanatla işbirliği yaptıklarına dair şüphe olsa da yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu tarafından başlatılan darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Tümgeneral Veli Yıldırım, Tuğgeneral Şener Yazıcıoğlu, Tuğamiral Ömer Mesut Ak ve Tuğgeneral Ali Akyürek tahliye edildi.

Yapılan tahliye taleplerinin ardından darbe soruşturmasını yürüten savcı Can Tuncay’a görüşü soruldu. Savcı Tuncay generallerin tahliyesine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. İlk olarak Tuğamiral Ali Akyürek, “Mevcut delil durumunun değişmesi ihtimali”göz önüne alınarak tahliye edildi. Tümgeneral Veli Yıldırım, Tuğgeneral Şener Yazıcıoğlu, Tuğamiral Ömer Mesut Ak için yapılan tahliye talebi ise ilk olarak İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Avukatların yaptığı itiraz sonucu tahliye taleplerinin bu kez bir üst hakimlik olarak İstanbul 6. Sulh Ceza hakimliği değerlendirdi. Talepleri değerlendiren hakimlik 3 isim hakkında tahliye kararı verdi.

“Darbeye katıldıklarına ilişkin...”

Tahliye kararına gerekçe olarak, “Komuta ettikleri birliklerin darbe girişimine katıldıklarına dair herhangi bir tespitin bulunmaması” değerlendirmesi yapıldı. Komutanların darbe girişimine katıldıklarına dair delil bulunmadığına dikkat çekilen kararda, “Darbeciler tarafından hazırlanan sıkıyönetim sözde atama listesinde mevcut görevin devamına dair atama kararları hariç darbe teşebbüsüne katıldıklarına dair delil bulunamadığı..” ifadeleri kullanıldı.

“Şüphe bulunsa da...”

Öte yandan kararda, “Darbeci askeri kanatla işbirliği içinde olduklarına dair şüphe bulunsa da mevcut delillere göre, sabit ikametgah adresleri olması sebebiyle tahliyelerine karar verilmiştir” dendi.

Tümgeneral Veli Yıldırım darbe girişiminin ardından yapılan YAŞ toplantısının ardından emekli edilmişti. Tuğamiral Ömer Mesut Ak ise, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile TSK’dan ihraç edilmişti.