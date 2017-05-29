Darbe sanığı general: 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın dünürü beni aradı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul’da meydana gelen olayları organize ettikleri iddiasıyla yargılanan 24 kişinin duruşmasına devam edildi. Bir numaralı şüphelisi Fetullah Gülen olan, 6’sı general, 17’si subay 24 kişinin yargılandığı davada tutuklu bulunan eski 3. Kolordu Korgeneral Komutanı Erdal Öztürk, savunma yaptı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, isminin sıkıyönetim listesine haberi olmadan eklenerek kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Öztürk, darbe gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünürü Özdemir Bayraktar’ın kendisini aradığını söyledi. Öztürk, Bayraktar kendisini aradıktan sonra ulusal kanallara çıkıp askerin kışlasına dönmesini söyleyen ilk general olduğunu savundu.

"Side'de tatildeydim"

Adı darbecilerin atama listesinde ‘İstanbul sıkı yönetim komutanı’ olarak yer alan 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Antalya Side’de tatilde olduğunu söyledi. Öztürk, darbecilerin yanında değil, karşısında yer aldığını iddia ederken şunları söyledi:

“Darbe girişiminin yaşandığı sıralarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü Özdemir Bayraktar beni aradı. Darbecilere karşı bir basın açıklaması yapmamın yararlı olacağını söyledi. Ben de asker olduğum için ordu komutanından izin alıp döneceğimi kendisine söyledim. Ümit Dündar’ı aradım ulaşamadım, 10 dakika sonra MİT’ten üst düzey S.Ü., beni arayarak, birazdan bazı haber kanallarının beni arayacağını söyledi. İlk olarak TGRT’ye sonra da NTV’ye açıklama yaptım.”

Öztürk, 15 Temmuz gecesi TV’lerde yaptığı açıklamaları da duruşma salonunda izletti.

"Ümit Dündar'ı aradım"

Savunmasında “Ulusal kanallara açıklama yapan ilk general benim” diyen Öztürk, açıklamanın yanı sıra 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar’ı da arayarak darbenin karşısında olduğunu söylediğini belirtti. Astlarını da aradığını, dışarıda bulunan birliklerin derhal kışlalarına dönmeleri yönünde emirler verdiğini belirten Öztürk, askerin kışlaya dönmesi için ilk yazılı emri de kendisinin yayınlattığını söyledi.

Öztürk, darbe girişiminin yaşanmaması durumunda ise Yüksek Askeri Şura’da Orgeneral rütbesine terfi edeceğini söyledi.

"Emniyet müdürlerini aradığım yalan"

43 yıllık askerlik hayatının 12 yılını general rütbesinde devam ettirdiğini anlatan Öztürk, ismini atama listesine ekleyen kişinin firari sanık Uzay Şahin olduğunu öne sürdü.

Darbe girişimi sırasında bazı emniyet müdürlerini arayıp kendini sıkıyönetim komutanı olarak tanıttığı iddialarına ilişkin ise Öztürk, “Uzay Şahin benim ismimi ve makamımı kullanarak darbe girişimi sırasında bazı emniyet müdürlerini arayıp beni sıkıyönetim komutanı olarak tanıtmıştır. Bu konuda daha sonra Adli Tıp Kurumu söz konusu ses kayıtlarını inceledi ve bana ait olmadığı ortaya çıktı” diye konuştu.

Kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Öztürk, bu kişiler hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunacağını sözlerine ekledi.

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