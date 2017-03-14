Darbe sanığı asker, 4 gün boyunca saklandığı Genelkurmay'ın kanalizasyonunda yaşadıklarını anlattı

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay’da yaşananlarla ilgili hazırlanan çatı iddianameye 4 gün boyunca kanalizasyonda saklanan şüpheli askerin ifadesi de girdi. Özel timdeki darbeci olmakla suçlanan asker, yaşadıklarını anlatırken, "Zaman zaman tüneldeki rögar kapaklarından baktığımda eli silahlı özel kuvvet personelini görüyordum. Beni infaz edeceklerini düşünerek tünellerden 4 gün boyunca çıkmadım. Tünelden 20 Temmuz Çarşamba günü saat 03.30 sıralarında katlı otopark yakınındaki rögar kapağını kaldırarak çıktım ve bahçe tel örgülerinden atlayarak dışarıda bir taksiye bindim. Oradan dayımın oğlunun Eryaman’daki evine gittim" ifadesini kullandı.

Karar gazetesinden Erol Metin'in haberine göre, Özel Kuvvetler'de görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Şevket Samet Okyay, 4 gün boyunca Karargahın bahçesindeki bir binanın kanalizasyon tünelinde saklandığını itiraf etti. Nizamiyeden çıkmayı başaramayan özel timci asker, iddianameye giren ifadesinde Genelkurmay Nizamiyesi’nden çıkmayı başaramayınca saklanacak yer aradığını söyledi. Okyay "Önce nizamiyeden çıkmak istedim. Ne çıkış yapmaya ne de giriş yapmaya izin veriliyordu. Nizamiyeden çıkamayacağımı anlayınca tel örgülere yöneldim. Dışarıda vatandaşlar vardı. Durumu onlara anlatamayacağımı düşünerek çıkmaktan vazgeçtim" dedi.

'Genelkurmay eski bina' diye tabir edilen binaya yöneldiğini söyleyen darbeci asker depo girişindeki demir kapıyı açmak için ateş ettiğini anlattı. Okyay ifadesine şöyle devam etti: "Yanımda bulunan HK-416 A5 marka silah ile kapıyı açabilmek için 4 el kilide doğru 30 santim mesafeden ateş ettim. Kapı açılmadı. Katlı otoparkın olduğu bölüme doğru geçtim. Orada askeri bir makam aracı vardı. Kapıları açıktı. İçerisine girerek yaklaşık olarak bir saat oturdum."

Okyay, "Pide fırınının yanındaki trafo binası olarak isimlendirilen binanın da kapısının kapalı olduğunu görünce kapının altındaki ızgaraları sökerek içeri girdim. Zaman zaman tüneldeki rögar kapaklarından baktığımda eli silahlı özel kuvvet personelini görüyordum. Beni infaz edeceklerini düşünerek tünellerden 4 gün boyunca çıkmadım. Tünelden 20 Temmuz Çarşamba günü saat 03.30 sıralarında katlı otopark yakınındaki rögar kapağını kaldırarak çıktım ve bahçe tel örgülerinden atlayarak dışarıda bir taksiye bindim. Oradan dayımın oğlu Hüseyin S.’nin Eryaman’daki evine gittim" dedi.

"Dost kuvvet" iddiası

Öte yandan Genelkurmay’daki darbe girişimine destek olmak için 7 araçla yola çıkan Özel Kuvvetler’den 20 askerin, polis kontrolünü ‘Biz sizden yanayız’ diyerek atlattığı ortaya çıktı. Bordo Bereli gruba klavuzluk eden şüpheli Turgay Perişan, gece saat 12 civarında araçlarını durdurarak kendilerini 20 dakika bekleten polisleri nasıl ikna ettiklerini şöyle anlattı: “Genelkurmaydan ‘onlar bizim personelimiz. Koruma özel kuvvet. Genelkurmay özel kuvvet personeli, koruma amaçlı geldiler’ şeklinde anons geldi. Sonra telefon görüşmesi yaptılar, telefon görüşmesinden sonra polisler ikna olup bizi bıraktı.”