Darbe sanığı albay, kendisini suçlayan sanık binbaşıyı mahkemede darp etti

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'daki kritik kamu kurumlarına ateş eden helikopter pilotlarının da yargılandığı davanın sanıklarından eski albay Uğur Kapan'ın, savunmasında kendisini suçlayan sanık eski binbaşı Ersel Ersoy'a saldırdığı ortaya çıktı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen Kara Havacılık Komutanlığı davasının 1 Kasım'daki duruşmasında sanık eski Bakım Taburu Komutan Yardımcısı kara pilot binbaşı Ersel Ersoy, esasa ilişkin savunma yaptı.

Darbe girişimini fark ettikten sonra kanunsuz bir eylemde bulunmadığını iddia eden Ersoy, suçsuz olduğunu savundu.

Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlerden sanık eski kara pilot albay Uğur Kapan'ın da sorumlu olduğunu söyleyen Ersel, darbe girişiminin 'FETÖ'cü bir kalkışma olduğunu ifade etti.

AA'nın haberine göre, duruşma arasında sanıkların tutulduğu nezarethanede, eski albay Uğur Kapan, savunmasında kendisini suçlayan Ersel'e saldırdı.

Bu olaya ilişkin jandarma personelinin hazırladığı tutanakta, Kapan'ın, "Niçin böyle ifade veriyorsun, neden yalan söylüyorsun, alçaklık yapma" diyerek Ersel'in boğazını sıktığı bilgisine yer verildi.

İkili arasında yaşanan kavgayı ayıran jandarma, gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için durumu cezaevi yönetimine bildirdi.

MİT, Genelkurmay Başkanlığı, TÜRKSAT, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ateş eden ve darbecilere lojistik destek sağlayan helikopter pilotlarının da arasında bulduğu Kara Havacılık Komutanlığı davasına devam ediliyor.

Davanın 23 Mayıs'taki duruşmasında esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için de 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra bazı suçlardan 5 bin 736'şar yıl hapis cezası istedi.

Hakkında 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıklar arasında, o dönem Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren eski pilot Albay Uğur Kapan da yer alıyor.

Olay tarihinde Etimesgut'ta konuşlu Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığındaki Kara Havacılık Komutanlığına ait depolardan helikopterle mühimmat taşıdığı gerekçesiyle sanık Ersel Ersoy için de "anayasal düzeni ihlal" suçundan bir kez ağırlaştırılış müebbet hapis cezası istenmişti.