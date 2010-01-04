'Darbe olacağını düşünmek TSK'ya saygısızlıktır'

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milliyet gazetesi yazarı Hasan Cemal ve Radikal gazetesi yazarı Cengiz Çandar'ın sorularını yanıtladı. Kurumlararası çatışma yaşanmadığını söyleyen Abdullah Gül, yetki yorumlarında farklılıklar olabileceğini belirtti. Gül, "2010'da darbe olur mu?" sorusuna ise, "Asla söz konusu değil. Bunu düşünmek TSK'ya karşı saygısızlık olur" yanıtını verdi.



CNN Türk'te yayınlanan "Tecrübe Konuşuyor" programının konuğu olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Yanlış insanlar, yanlış arzular olabilir ama böyle bir şey TSK'ya karşı saygısızlık olur. Bundan sonra darbeler, muhtıralar söz konusu olamaz" diye konuştu.



Kurumlararası Çatışma



Ankara'da kurumlararası çatışma olduğu yönündeki yorumlara katılmadığını söyleyen Gül, "Bu söz konusu değil. Samimi olarak söylüyorum. Bunu söyleyenler Türkiye'nin yakın siyasi tarihini hiç yaşamamış gibi konuşuyor... Çeşitli yetki yorumlarındaki farklılıklardan dolayı sorunlar olabilir, buna çatışma denmez" dedi.



"Türkiye demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Referansımız Atatürk'ün söylediği muassır medeniyetlerüstüne çıkmaktır" diyen Gül, "Buraya gelmek için 1980'den bu yana anayasayı değiştirip standartlarımızı yükseltiyoruz. Bu standartların yükselmesi sürecinde toplumun herkesiminde adaptasyon sorunu yaşanıyor. Bunda herkesin payı var" dedi.



Cengiz Çandar'ın, "Diyelim ki çatışma yok. Olmaması kurumlararasındaki eşgüdümü sağlamanızla mı oldu, yoksa bu süreçte hukuk mu işledi?" şeklindeki sorusuna Cumhurbaşkanı Gül, "Türkiye sürekli bir şekilde standartlarını yükseltiyor. Bu hükümetleri de aşmıştır. Bir çeşit reform süreci içindeyiz. Bunlar yapılırken hatalar olabilir. Gidişata bakıldığında Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu vardır. Ordumuzla gurur duyuyoruz. Ben Türkiye'de hukukun ve demokrasinin işlediğini, tüm kurumların hukuka bağlı olduğu bir ortamın oluştuğuna inanıyorum" dedi.



Gül, "Siyasi tarihimizi bilen bir kişiyim. Bundan sonra işimizi düzgün yapmamız lazım. Çok iyimserim bu lonuda. Kurumların üstüne düşeni hakkıyla yaptığını düşünüyorum. Uygulamada sorunlar olabilir. Aksaklıklarla uğraşmak hepimizin görevi. Kurumları temsil edenler bir araya geliyoruz. Düzenli görüşmelerimiz var biliyorsunuz" diye konuştu.



Darbe iddiaları



"Toplum askeri vesayet rejimi altında çalışmaktan sıkıntı duyuyor artık. Sanki bu durumdan çıkılıyor şimdi. 2010'da darbe olmayacağı rahatlığı içinde misiniz?" sorusuna ise Gül, "Bu asla söz konusu değil. Bunu düşünmek TSK'ya karşı saygısızlık olur. Yanlış insanlar yanlış arzular olabilir. Bundan böye darbeler muhtıralar söz konusu olamaz" dedi.



Karargâhtaki arama



"Kozmik odadaki arama çok gürültü kopardı. Çatışmanın örneği gibi görülmüyor mu?" sorusuna Gül, "Şüpheli bir davranış söz konusu olmuş, bağımsız yargı çerçevesinde savcılar harekete geçmiştir. Çatışma yok. Bir yasa değişikliğiyle bugüne gelindiği için mevcut hukuk uygulanıyor bugün. Ama basın daha sansasyonel olma konusunda ısrarcı. Çıkar çatışması yaşanıyor. Yöneticiler sakin bir ortam isterken, medya hareketlilikten yana" diyerek medyayı eleştirdi.



Hasan Cemal'in, "Ama rahmetli Bülent Ecevit'in açtıramadığı kapıyı açmak önemli bir iştir, haberdir" sözü üzerine Cumhurbaşkanı, "Gazeteci tabii ki olaylara farklı bakar. Ben buna çatışma konusu kapsamında cevap veriyorum. Bunun kuralları bellidir. Herkesin buna saygısı var. Ama bunu çatışma diye yansıtırsak bu yanlış olur" dedi.



Kürt açılımı



Gül, Kürt açılımıyla ilgili "Güzel şeyler olacak" sözünün hatırlatılması ve hala iyimser olup olmadığının sorulması üzerine, "Türkiye giderek daha güzelleşecek. Problemlerini çöze çöze gidecek. Buna inanıyorum. Vatandaşlarıma inanıyorum, vatandaşlarımızın sağlam bir mayası var. Çevresine ilham kaynağı olan bir ülke sorunlarını kendi kendine çözecektir. Terörle ilgili tarihi bir fırsat olduğuna inanıyorum. Öcalan yakalandığında vardı o fırsat, kaçırıldı. Teröre bu bölgede yer yok. Destekleyecek güç yok" ifadesini kullandı.



Gül, Kürt sorunu konusunda devletin yanlışı olup olmadığı yönündeki bir soruya ise, "Şüphesiz ki hep oldu, niye saklayalım? Tüm bunlardan ders almalıyız. Hepimiz bu ülkenin kurucu unsuruyuz. Ayrı iki halk söz konusu değildir. Farklı gerçeklerimiz, özelliklerimiz, zenginliklerimiz var. Reddetmek yanlış. Kimse öz yurdunda kendini yabancı hissetmeyecek. Bunları cesur olarak ele almak gerekir" yanıtını verdi.



DTP'nin kapatılması



Cumhurbaşkanı Gül, "Mensup olduğunuz 2 parti kapatıldı. Eski partiniz 2 yıl önce kapatılmaya muhatap oldu. Demokrasi standartları yükselen bir ülkenin lideri olarak DTP kapatıldı ve siz 'Hukuka saygılı olmak gerekir' dediniz. Garipsendi" şeklindeki soruyu ise, "Ben parti kapatmalarının ilke olarak doğru olmadığını söyledim. Doğru olan şey suç işleyenlerin yanlışlarını düzeltmesi. Şiddeti teşvik etmek yanlıştır. Ben 'karşıyım' dedim ama 'PKK bizim varoluş gerekçemizdir diyen biri varsa mahkeme ne yapsın?' dedim. Mahkemenin işine karışacak halim yok" diye yanıtladı.



Gül, "Bunun yolunu bizim bulmamız gerekiyor. Bu problemler Türkiye'yi sarsıyor ve rahatsız ediyor. Çocukları sokağa dökmeler, yıkıp dökmeler üzücü olaylar. Tüm bunlar ciddi biçimde ele alınması, üzerine gidilmesi gereken konular. Terör hiçbir şekilde mazaret gösterilmemeli" dedi.



AB ile ilişkiler



"Türkiye AB'den uzaklaşıyor mu? Süreç yavaşladı" değerlendirmesi üzerine Gül, "AB sürecini müzakere yapan bir ülkeyiz. Bu yol bizim için iyi değilse hiç girmememiz gerekirdi. Devlet politikası haline gelmiş bir şey artık AB ile ilişkiler. Türkiye'nin bütün alanlarda ilerlemesi çok önemli. Sıkıntı konular da var, ama yapmanız gerekenleri süratle yapmalısınız. Bu kararlılıktan vazgeçmemek gerekir. Süreci hızlandırmak lazım" dedi.



Süreci yavaşlatan Kıbrıs, Heybeliada Ruhban Okulu ve Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi konularının hatırlatılması üzerine Gül, "Ben bunları sadece AB ile ilişkilendirmiyorum. AB olmasa da bunlar yine bizim sorunlarımız. Bunlar bizim aşmamız gereken konular zaten. AB ile bağlantı kurulabilir. Kıbrıs'ta tüm iyi niyetimizle referanduma gittik. Ama olmadı. AB bunu biraz istismar ediyor. Bizim buna fırsat vermemiz gerek" dedi.



'Çarmıh' tartışması



Fener Rum Patriği Bartholomeos'un "Çarmıha gerilmiş gibi hissediyoruz" sözleriyle ilgili Cumhurbaşkanı, "Türkiye vatandaşı olanların yüzde 100'ü Müslüman değil. Azınlık statümüz de var. Ama onların da temel hakları garanti altına alınmıştır. Sayıları az da olsa askerlik de yapıyorlari vergi de veriyorlar. Onların herhangi bir şekilde sıkıntı çekmesini istemem. Onların sorunlarıyla da uğraşıyoruz. Bazen zorluklar ortaya çıkıyor. Türkiye'nin demokratik standartlarında bir eksikliği varsa kaldı ki biz AB'ye üye olmaya çalışıyoruz; 'Bize biraz zaman verin' diyebilmeliyiz'. Ümitliyim. Diyalog ve iyi niyetle konuşabilmeliyiz" dedi.



Ermenistan ile ilişkiler



Ermenistan ile geçen ay imzalanan protokollerin ardından "sessiz bir diplomasi" yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Gül, "Çok aktif ama sessiz bir diplomasi söz konusu. Donmuş problemleri ortaya çıkarıyoruz. Burada metodolojiyi aleni yapmak zor oluyor. Bu işte önemli zaman kısıtlamaları var. Bu işe çok gayert sarfediliyor. Başta Rusya kilit ülke olmak üzere devrede. Mutfakta bir şeyler pişiyor" demekle yetindi.



Eksen tartışması



Çok tartışılan eksen tartışmasına da değinen Gül, "Bunu kabul etmiyorum. Çok yanlış bir değerlendirme. Bunu iki yönlü olarak görüyorum. İlki kıskançlık, diğeri ise ülkede ne olup bittiğinden habersiz olmak. Eksene bakmak için, Türkiye ne yapıyor, nasıl davranıyor, kendi içinde yasa çıkarırken neler yapıyor diye bakmak lazım. Türkiye, AB ile bütünleşme yolunda belki çok süratli değil ama kararlı yürüyor. Orada bir hat vardı. 2003-2004 ve 2005'te fırsat kaçırılmış olabilir. Türkiye o zaman çok daha kolay bir şekilde bütünleşebilirdi ödevini yapsaydı. Şimdi ise daha büyük bir Türkiye var. Sorunları var. Şimdi işimiz daha zor" dedi.



Programın son bölümünde ulusa Türkiye'nin 2010 yılında öncelikli gündem maddelerini sıralayan Gül, "2010 yılı Türkiye için daha iyi geçecek, daha parlak bir gelecek olacak. 2010'da Türkiye'nin ekonomik krizden çıkacağını görüyoruz. Siyasi konular durulacak, her şey yerli yerine oturacak. Daha sabırla çalışmalıyıız. Kötüye yormadan güzel şeyler için uğraşmak gerek. Terörle mücadele en önemlisi. Türkiye'nin gücünün itibarının artarak devam edeceğine inanıyorum. Sorunlarımızı ihmal etmiyorum. İşsizlik en önemlisi. Kişinin kıyameti gibi... Çok büyük bir mücadele gerektiriyor" dedi.



Cumhurbaşkanı da bir soru sordu



Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Gül, Cengiz Çandar ve Hasan Cemal'e "Ben de size bir soru sorayım. Basının genel trendini nasıl görüyorsunuz? Ben açıkçası bir bize bakıyorum, bir de dışarıya... Bizde tamamen siyaset var. Ne sanat ne kültür hiçbir şey görmüyorum.Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz" diye sordu.



Hasan Cemal, "Basından memnun değilsiniz anladığım kadarıyla. Türk basınına yönelik genel değerlendirmenizi paylaşıyorum ama 2009'un basın özgürlüğü yılı olmasına rağmen bizim de şikayetlerimiz var. Gazetecilere açılmış 3 bin dava, 4 bin soruşturma var. Bu konuda hükümet hemen harekete geçmeli" dedi.



"Tecrübesini konuşturdu bak. Benim soruma yanıt vermedi" diyen Gül'e Çandar yanıt verdi: "Siz Türkiye için nasıl iyimserseniz biz de medya için iyimser olmaya çalışıyoruz. Türkiye nasıl değişim içindeyse, medyada öyle."