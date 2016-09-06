T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

"Darbe mahkemeleri kurulacak"

Türkiye genelinde Gülen cemaatine yönelik darbe girişimi soruşturmaları kapsamında binlerce kişi tutuklandı

06 Eylül 2016 18:25

Adli ve idari yargıda 1418 kişilik kararname yayımlayan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), yetki kararnamesine ilişkin hazırlıklara başladığı iddia edildi.  Kararnameyle görev yeri değiştirilen hâkimlerin yetkileri belirleneceği öne sürüldü.

İddiaya göre, HSYK bu kararnameyle darbe yargılamalarının yapılacağı Ankara, İzmir ve İstanbul'da, örgütlü suçlardan açılan davalara bakmakla yetkili "terör mahkemeleri" kuracak. Bu mahkemeler mevcut terör mahkemeleri ile birlikte darbe yargılamalarına bakacak.

Gülen cemaati mensubu olduğu iddia edilen 3 bin 390 hâkim ve savcıyı meslekten ihraç eden HSYK, bu isimlerden boşalan yerleri doldurmak ve soruşturmaların etkili biçimde sürdürülmesini sağlamak için 1418 kişilik takviye kararnameyi 2 Eylül'de yayımlamıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Ankara, İzmir ve İstanbul'a birer terör mahkemesi kurulacağı belirtilirken, Ankara ve İstanbul'da kurulacak yeni mahkeme sayısının 2'den fazla da olabileceği ifade ediliyor. Bu mahkemelere ilişkin kararın, bayramdan sonra açıklanması beklenen yetki kararnamesinde yer alması umuluyor. Söz konusu mahkemeler, mevcut terör mahkemeleriyle birlikte darbe yargılamalarına bakacak. HSYK'nın yeni mahkemeleri soruşturmaların tamamlanmasına yakın bir tarihte hayata geçirebileceği de ifade ediliyor. Darbe soruşturmalarının ise 6 ay içerisinde tamamlanacağı hesaplanıyor.

 

Ankara ve İstanbul'a üçer tane

Yasalaşan yüksek yargı düzenlemesiyle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili soruşturmaların il başsavcılıklarında, açılacak davaların da il merkezlerindeki ağır ceza mahkemelerinde görülmesi hüküm altına alınmıştı. Bu da il merkezlerindeki terör suçlarına bakan mahkemelerin iş yükünün artmasına neden olmuştu. Ankara ve İstanbul'da terör suçlarına bakmakla görevli 3, İzmir'de ise 1 mahkeme bulunuyor. Öte yandan, ilerleyen süreçlerde gerektiğinde bazı büyük illere de (Konya, Diyarbakır vb.) ilave terör mahkemelerinin kurulabileceği kaydediliyor.

Türkiye'nin en büyüğü

Türkiye genelinde Gülen cemaatine yönelik darbe girişimi soruşturmaları kapsamında binlerce kişi tutuklandı. Soruşturmaların tamamlanmasının ardından bu kişilerin yargılanmalarına başlanacak. Bunların önemli bir kısmı Ankara'da yer alıyor. Darbecilerin yargılanması için Sincan Cezaevi Kampusu'nda duruşma salonu yapılıyor. Türkiye'nin en büyük duruşma salonu olacağı ifade edilen mekân için inşaat çalışmalarına başlandı. 900 kişi kapasiteli olan duruşma salonunun kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. 

ETİKETLER

Darbe mahkemeleriİstanbulAnkaraİzmir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24