Darbe 'mağduru' at için ilginç yorum: Euprathes, Kocaeli Hipodromu'na sığınmış, işte böyle kötü bir şey darbe!

Fanatik Gazetesi'nin at yarışı bülteninde 17 Temmuz Pazar İstanbul programını yorumlayan Ercan Fırtına, 5. ayak tahmininde, Euprathes isimli atın darbe girişimi günü İstanbul'a gelirken Kocaeli Hipodromu'na sığındığını belirterek, "İşte böyle kötü bir şey darbe işleri abi" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Cuma akşamı yapılan darbe girişiminde, atların da 'mağdur' olduğu ortaya çıkarken, darbe girişimine yapılan yorumlar gazetelerin at yarışı bültenlerine de girdi.

Fanatik Gazetesi'nde at yarışı sayfasında 17 Temmuz programına dair bilgiler veren Ercan Fırtına'nın, 5. ve 6. ayaklar için yaptığı yorumlar dikkat çekti.

Ercan Fırtına, 5. ayakta Euprhates isimli atın Kocaeli Hipodromu'na sığındığını belirtirken, 6. ayakta ise sadece üç at ismi verip, 15 Temmuz darbe girişimine karşı yorumlarda bulundu.

İşte Ercan Fırtına'nın 5. ve 6. ayak için yaptığı ilginç yorumlar

5. Ayak: Rocket Man, Euprhates ve Victory Is Ours yazacağım, bu arada Ankara'dan İstanbul'a darbe günü çıkan Euprathes mecburen yolda Kocaeli hipodromuna sığınmış, bunu da sahibi Hikmet Bey tweet atınca gördüm. İşte böyle kötü bir şey darbe işleri abi. Herkese zararı var, zavallım atın günahı ney öyle ya.

6. Ayak: Alptuğhan, Yunus Gibi ve Fecir yazıp herkese saygı ve selamlarımla birlikte vallahi verilmiş sadakamız varmış, hani derler ya, Allah yüzümüze baktı diye aynen o hesap gece yarısı iki muhalefet liderinin dik durması nedeniyle olay birden tersine dündü. Tabii bunu derken halkımızın da duruşu karşısında esas duruşa geçiyorum, helal olsun diyorum. I LOVE YOUUUUUUUUUU.