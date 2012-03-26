Darbe mağduru askerler eylemde

Taksim'de toplanan Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği ile Re'sen Emekliler Derneği üyesi yaklaşık 50 kişilik grup 22 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yargı kararı olmadan ilişiği kesilenlerin özlük haklarını düzenleyen 6191 sayılı yasanın geçici 32. maddesinin ayrımcılığa yol açtığını ileri sürerek eylem yaptı.

'Hesaplaşmak değil helalleşmek istiyoruz', 'Re'sen AKP Balyozu eziyor', 'Ayrımcılığa Hayır', '12 Mart mağduru askerleriz adalet için 41 yıldır bekliyoruz' yazılı pankart ve dövizler taşıyan grup 'darbeciler halka hesap verecek, hükümet şaşırma ayrımcılık yapma' sloganları attı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, çıkarılan yasayla sadece Yüksek Askeri Şura Kararlarıyla ordudan ilişiği kesilen askerlerin yararlanabildiği, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin aldığı kararlarla ilişiği kesilenlerin ise yargı yolu açık olduğu gerekçesiyle yasadan yararlanamadıkları belirtildi.

Protesto gösterisinde konuşan Re'sen Emekliler Derneği Başkanı Servet Kahramaner şu açıklamayı yaptı: “Sayın başbakanın 'darbelerin açtığı yaraları saracağız' söylemleri ile çıkarılan 1971 yılından bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinden yargı kararı olmadan ilişiği kesilenlere bazı özlük haklarını düzenleyen 6191 sayılı yasanın geçici 32. maddesi yazık ki amacına uygun hayata geçirilmemiş, sadece Yüksek Askeri Şura Kararları ve 12 Eylül darbesinin hemen ertesinde ilişiği kesilen bazı meslektaşlarımızın mağduriyetini telafi etmiştir.

Kapsam dışı bırakılan sözde yargı yolu açık idari işlemlerle ilişiği kesilen bizler ve askeri öğrencilere yapılan bu ayrımcılığı kabul etmemiz mümkün değildir. 13 Mart 2012 tarihinde CHP grubu tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yargı yolu açık idari işlemlerle TSK'dan mahkeme kararı olmadan ilişiği kesilenler ile askeri öğrencilere bazı özlük haklarını veren yasa teklifine başta AK Parti grubu olmak üzere tüm siyasi parti gruplarının destek vermesini bekliyoruz"