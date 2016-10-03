"Darbe konusu ne zaman açılsa komutanlar geriliyor; huzursuz bir halleri var, çok büyük travma"

TBMM, 26. Dönem ikinci Yasama Yılı resepsiyonuna katılan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, askerlerle ilgili izlenimlerini aktarırken "Darbe konusu ne zaman açılsa komutanların gerildiğini ve o anı tekrar yaşadıklarını fark ettim. Huzursuz bir halleri vardı" ifadelerini kullandı. Selvi, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'tan 15 Temmuz gecesi yaşananları dinlediğini belirterek "Anlatırken o geceyi yeniden yaşıyordu. Çok büyük bir travma" dedi.

Selvi, Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak’a, 15 Temmuz gecesi Kara Havacılık Okulu’nda incelemelerde bulunduktan sonra neden Genelkurmay Başkanı’na dönüp bilgi vermediğini sordu. Selvi, Çolak'tan aldığı cevabı aktarırken "Salih Zeki Çolak Kara Havacılık’tan ayrıldıktan sonra Genelkurmay Başkanı’nı 3 kez aramış. Telefona çıkan Genelkurmay Başkanı’nın yaveri darbecilerden Levent Türkkan, 'Komutanım müsait değil' diyerek görüştürmemiş" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (3 Ekim 2016) nüshasında yayımlanan 'Komutanlar ne düşünüyor' başlıklı yazısı şöyle:

Benim için vurulan çocuk

Darbe gecesine ilişkin olarak kuvvet komutanlarıyla yazılmamak kaydıyla sohbetlerimiz oldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, korumasını göstererek, “Bu çocuk kahramandır” dedi. “Darbeciler beni derdest edip başıma bastıkları sırada beni kurtarmak için hücum eden, bu sırada bacaklarından vurulan çocuk budur” dedi. Anlatırken o geceyi yeniden yaşıyordu. Çok büyük bir travma. Darbe öncesine ilişkin kafama takılan sorulardan biri de Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın, Kara Havacılık Okulu’nda incelemelerde bulunduktan sonra neden Genelkurmay Başkanı’na dönüp bilgi vermemesiydi. Sordum. Salih Zeki Çolak Kara Havacılık’tan ayrıldıktan sonra Genelkurmay Başkanı’nı 3 kez aramış. Telefona çıkan Genelkurmay Başkanı’nın yaveri darbecilerden Levent Türkkan, “Komutanım müsait değil” diyerek görüştürmemiş. Bir defasında telefon bağlanırken, “Komutan” diye bir ses duymuş, telefonu kapatmışlar. O sırada Hulusi Akar derdest ediliyormuş. Salih Zeki Çolak, Kara Havacılık’tan ayrıldıktan sonra, yanında bulunan Kurmay Başkanı’na, “İçimde bir sıkıntı var, gidip tekrar kontrol edeceğim” demiş. Tam o sırada Başyaver arayıp, “Komutan sizi bekliyor” deyince Genelkurmay’a gitmek durumunda kalmış. Salih Zeki Çolak, Kara Havacılık’tayken darbeci pilotlar, sivil araçlarıyla nizamiye dışında yolun kenarında beklemiş, komutan ayrılınca içeri girmişler.

Darbe konusu ne zaman açılsa komutanların gerildiğini ve o anı tekrar yaşadıklarını fark ettim. Huzursuz bir halleri vardı.

Kış tahkimatını yapamadılar

Ancak PKK ile mücadele ve Fırat Kalkanı operasyonu askerlerin moralini yükseltmiş. Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, “Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanımızın dik duruşları çok etkili oldu. Kararlı tutumun devam etmesi gerekiyor” dedi. “Kış tahkimatlarını yapamadılar. Bitirme noktasına yaklaştık. Ama daha işimiz var. Kartepe bölgesinde kümelenme vardı, dağıttık” diye konuştu. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ise “Var olduğu günden bu yana en ağır darbeyi yedikleri bir dönemdeyiz. İnisiyatif güvenlik güçlerimizde. Özellikle silahlı İHA’lar çok önemli bir görev yapıyor. Bayraktar İHA’ları çok işlevsel. Vurucu güçlerimizden biri İHA’lar” dedi.