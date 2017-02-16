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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe komisyonunun raporu referandum sonrasına kalıyor!

Komisyon, Akar’ın cevabını alamadı

16 Şubat 2017 00:04

Hülya Karabağlı

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu taslak raporunun açıklanması referandum sonrasına kalıyor.

TBMM’nin şubat ayı sonu ya da martın ilk haftasında tatile girmesi bekleniyor. Takvimin böyle işlemesi durumunda 3 ay çalışarak görüşmeleri 4 Ocak’ta tamamlayan komisyonun taslak raporunu çıkarması 3,5 aya yaklaşacak.

CHP, MHP ve HDP komisyonun taslak raporunu görmedikleri için muhalefet şerhi vermedi. 

Akar’dan yanıt gelmedi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP’nin AKP Genel Merkezi'nden istediği yanıtlar komisyona gönderilmedi.

Komisyonun AKP’li Başkanı Reşat Petek ve Başkanlık Divanı 4 Ocak’ta TBMM’de düzenledikleri basın toplantısında çalışmaların tamamlandığını açıklamışlardı.

 

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