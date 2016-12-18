Darbe komisyonunun gündeminde 'Aktrol'ler vardı

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda sosyal medyada muhalefet milletvekillerini hedef gösteren “Aktroller” gündeme geldi. AKP'li milletvekilleri de "Aktroller"den şikâyetçi olduklarını söyledi.

Evrensel'de yer alan habere göre, komisyonda oldukları sırada kendisini hedef gösteren bit trol hesabı komisyon gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Binlerce Aktrol hesabı var"

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak kendilerine 'Aktrol' diyen binlerce sosyal medya kullanıcısı var. Cumhurbaşkanının ve AK PARTİ’nin rozetlerini kullanan kullanıcılar. Paylaştıkları resim Tahir Elçi’nin cenaze fotoğrafı, Tahir Elçi’nin. 'Terörist cenazesine katıldı Sezgin Tanrıkulu' diye yüzlerce paylaşım var. Biraz önce şeyi paylaştılar, Rahmetli Gaffar Okkan’ın fotoğrafını paylaşarak, 'Gaffar Okkan’ı öldüren PKK’lıların avukatı olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız öğrendiniz.' demişler.”

"Meclis'in mücadele yöntemi bulması lazım"

“Gaffar Okkan benim yakın dostumdu. O, Diyarbakır Emniyet Müdürüyken, ben Diyarbakır Barosunun Genel Sekreteriydim, kendisiyle görüşürdük. Alçakça katledildi. Hizbullah kendisini katletti, PKK’lılar değil. Onu vuranlar yakalandı. Onun davasının bütün duruşmalarını takip etmeye çalıştık. Ama, kendilerine “Aktrol” diyen alçak güruh bu şekilde milletvekillerini, tümümüzü hedef göstermeye devam ediyor. Bunlarla ayrıca Meclis'in bir mücadele yöntemi bulması lazım.”

"Erdoğan'ın resmini kullanıyorlar"

Tanrıkulu bu tür hedef göstermelerini önüne geçilmesi için önerilerini de sıraladı:

“Sayın Cumhurbaşkanına önerim şudur, AKP’ye de önerim şudur; aynı şeyi CHP ismini kullananlara da yapmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapmalıdır, AKP açıklama yapmalıdır; kendi profil resmiyle bu tip alçakça yalan, iftira ve hedef gösterme kullananların kendisiyle ilgili olmadığını ve kendisinin de mahkûm edeceğini ifade etmesi lazım. Kendisi ifade etmediği sürece, bu Aktroller yüzlerce insanı, binlerce masum insanı, milletvekillerini ve siyaseti bu şekilde kirletmeye devam edeceklerdir. Cumhurbaşkanının, Başbakanın bir açıklama yapıp 'Bizim profil resmimizle yurttaşlarımızı hedef gösteren, milletvekillerini hedef gösteren, yalan yanlış paylaşımda bulunanlar alçaklardır, bizimle alakası yoktur, biz onları mahkûm edeceğiz, bunlara inanmayın' demesi lazım.”

AKP'li üyeler: Biz de mağduruz

Komisyonun AKP'li üyesi Ravza Kavakcı Kan ise aynı durumu kendilerinin de yaşadığını belirterek, "Arkasında yine FETÖ olabilir, başkaları olabilir. Benzer şekilde benim de HDP taraftarı görünen hesaplardan ya da PKK taraftarı görünen hesaplardan fotoğrafım daire içine alınıp hedef gösterme. Bu maalesef hepimizin yaşadığı bir şey. Biz belki komisyon olarak bu tip şeylerin partilerimizin de adına karşısında olduğumuzu ifade edebiliriz. Belki sosyal medya dünyasına da bu komisyondan çıkacak iyi bir mesaj olur diye düşünüyorum” dedi.

"İllahlah getiriyor"

Komisyonun diğer AKP'li üyesi İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır da Tanrıkulu'nun gündeme getirdiği konu hakkında, “Buradaki faaliyetlerimizle ilgili attığım 'tweet'e Türk bayrağı yani Cumhurbaşkanımızın değil de Türk bayrağıyla cevap veriyorlar ve cevaplarda etnisite ve mezhep üzerinden gidiyorlar. Bu, Komisyonda üye olmamızdan kaynaklanan bir şey. Sosyal medyayı kullanmak da belli bir noktadan sonra illallah getiriyor ama bunlara da pabuç bırakmamak lazım, bu alanı da kullanmak zorundayız” diye konuştu.