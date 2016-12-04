Darbe Komisyonu'nun CHP’li üyesi Aytun Çıray: Abdullah Gül, Fethullah Gülen’e referans oldu

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun CHP’li Üyesi İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Dışişleri Bakanlığı sırasında Fethullah Gülen’in yeşil kart almasına referans olduğunu söyledi. “Siz yeri yerinden oynatacak olay mı arıyorsunuz? Alın size yeri yerinden oynatacak olay” diyen Çıray,“ Sayın Erdoğan 2004 yılında Başbakan olarak Amerika’ya gitti. Kendisine zamanın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül de eşlik ediyordu. Sayın Gül dönemin ABD Büyükelçisi Faruk Loğoğlu eliyle Amerikalılara bir mektup gönderdi. Hem de uluslararası gelenekler aykırı bir şekilde. Mektupta Fethullah Gülen övülüyor, eğitimci olduğu söyleniyor ve Amerika’da ikâmet edebilmesi için Yeşil Kart verilmesine referans olunuyordu” dedi.

TBMM’de 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde Gülen cemaatinin rolünü ve kurumlarda yapılanmasını araştıran komisyonda önemli açıklamalar birbirini izliyor. Komisyonun AKP'li başkanvekili Selçuk Özdağ’ın Papa ve Fethullah Gülen’i buluşturan kişi olarak eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’le ilgi sözlerin ardından Çıray, T24’e gündemde tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

“FETO parti kurmak için Erdoğan’la görüştüğünü söylüyordu”

Çıray'ın açıklamaları şöyle:

"AKP’nin tipik davranış biçimi budur! Sıkıştıkları zaman geçmişe sığınıp, geçmişi suçlayarak kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Hatta bazen beceriksizliklerini örtbas etmek için cumhuriyet dönemi yetmiyor Tanzimat Dönemi’ne kadar uzanıyorlar. Şimdi de Papa ile Feto’nun buluşması konusunda merhum Ecevit’e uzanmışlar. Hak’kın rahmetine kavuşmuş ve iddialara cevap verebilecek durumda değil ki. Üstelik o yıllarda FETO, Sayın Erdoğan’ın parti kurmak için kendisiyle görüştüğünü söylüyor."

“Siz yeri yerinden oynatacak olay mı arıyorsunuz”

"Siz yeri yerinden oynatacak olay mı arıyorsunuz? Alın size yeri yerinden oynatacak olay: Sayın Erdoğan 2004 yılında Başbakan olarak Amerika’ya gitti. Kendisine zamanın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül de eşlik ediyordu. Sayın Gül dönemin ABD Büyükelçisi Faruk Loğoğlu eliyle Amerikalılara bir mektup gönderdi. Hem de uluslararası gelenekler aykırı bir şekilde… Mektupta Fethullah Gülen övülüyor, eğitimci olduğu söyleniyor ve Amerika’da ikâmet edebilmesi için Yeşil Kart verilmesine referans olunuyordu."

“Cemaat okulları için özel genelge”

"Yine AKP’li Komisyon Üyesi, Dışişleri Bakanı Gül’ün 'Cemaat' okullarının korunup kollanması için yayınladığı genelge hakkında ne düşündüğünü de kamuoyuna açıklasın. Bütün bunları yapanların, “ne istediniz de vermedik” diyenlerin başka bir suçlu aramalarını anlıyorum. Akılları sıra suçu paylaştırmaya çalışıyorlar ama tutmaz. Üstelik ben bu örgütün büyüyüp gelişmesinde katkısı olan kim olursa olsun savunmam. Son olarak da 17 Aralık sonrası Sayın Koru’yu kimler Gülen’in ayağına gönderdi?"

"MİT, Bylock, Eagle listesini göndersin"

"Başkan Petek, başbakan izin verirse Fidan’ın konuşabileceğini söyleyerek beni haklı çıkarmış oldu. Esasen bürokratlar gelse de gelmese de bizim muhatabımız Başbakan’dır. Bizim Sayın Fidan’a ve Sayın Akar’a sorduğumuz soruların da muhatabı Başbakan ve hükümettir. Bundan sonraki hitaplarımda da sadece Başbakan’ı ve Komisyon Başkanı’nı muhatap alacağım. Aksi halde izinsiz konuşma yetkisi olmayan bürokratlara haksızlık etmiş oluyoruz. Dolayısı ile Başbakan ilgili bürokratlarını göndermek istemiyorsa kendisi komisyona gelsin ve tüm soruları cevaplasın. MİT’in –tebrikle söylüyorum- başarı ile şifrelerini kırarak ele geçirdiği Bylock, Eagle listelerini göndersin. Siyasi uzantıları tespit edelim. Demokrasiyi korumak için canını kanını vermiş Türk milletine borcumuzu ödeyelim. Gerisi boş lâftan ibarettir."