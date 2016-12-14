Darbe Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Adalet Bakanlığı'na tutuklu subaylara ziyaret için başvurdu

Darbe Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne verdikleri dilekçede, Sincan Cezaevi’nde tutuklu olan Akın Öztürk, Mehmet Dişli, Hakan Evrim, Hüseyin Türk, İbrahim Yılmaz ve Mehmet Partigöç’ü ziyaret etmek istediklerini bildirdi. CHP'li vekiller yaptıkları basın açıklamasında "İnsanlar ölüyor, bir ortak akla ihtiyaç var, bu HDP olabilirdi," "Habur ve Oslo ihanet değildir" ifadelerini kullanan eski MİT Müsteşar Emre Taner’in dinlenmesinden sonra komisyonun tavrının değiştiği iddia edilerek "Komisyonun çalışma şekli ve alınan tavırlar bizlerde büyük bir endişe ve bu darbenin kapatılmasına yönelik bir hamlesi olarak değerlendiriyoruz" dendi. CHP, Başbakan'dan izin alarak MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar için izin isteyecek.

Eski MİT Müsteşarı Taner’in açıklamalarının tam metni: İnsanlar ölüyor, bir ortak akla ihtiyaç var, bu HDP olabilirdi

TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen CHP'nin Darbe Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanlığı'na tutuklu subayların ziyareti için başvurdu. CHP'li milletvekilleri Aytun Çıray, Aykut Erdoğdu, Zeynel Emire, Sezgin Tanrıkulu'nun ortak imzasıyla bakanlığa yapılan başvuruda, Sincan Kapalı Cezaevi'nde bulunan Akın Öztürk, Mehmet Dişli, Hakan Evrim, Hüseyin Türk, İbrahim Yılmaz, Mehmet Partigöç için izin istendi.

Basın toplantısında CHP, komisyonun bir aylık çalışmasından sonra işlevsiz hale getiridiğine dikkat çekti. 'FETÖ'nün gücünü nereden aldığı ve siyasi ayaklarını da ortaya çıkarılmadığına kaydetti.

CHP, komisyonla yolunu ayırdı

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun üyeleri İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Zeynel Emre, Aykut Erdoğdu yol haritasını açıkladı. CHP, Başbakan'dan izin alarak MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar için izin isteyecek. CHP, AKP’li Başkanlık Divanı'nın çağırmadığı isimleri kendi imzasıyla davet edecek.

CHP'li vekillerin basın açıklamaları şöyle:

"Siyasi ayağına olmamasına inanmak saflık olur"

"Biz komisyon çalışmaları dışında ayrı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikle, Adalet Bakanlığına başvurarak, cezaevinde bulunan bazı tutuklu isimlerle görüşmek için izin başvurusunda bulunduk. Başbakan'a, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'yla görüşmek için kendisine başvuruda bulunacağız. Buna ek olarak dinlemek istediğimiz kişileri komisyondan ayrı olarak davet edeceğiz. Raporumuzu paylaşacağız.

"Bu olayın Meclis ayağının olmamasına inanmak en hafif tabiriyle saflık olur. TBMM’de FETÖ’cünün olup olmadığı veya bu programların yüklenip kullanılıp kullanılmadığı önemlidir. Bilgi talep ettik. bu talebimiz yargısal alana müdahale olur bahanesiyle reddedildi. Belki de cumhuriyet tarihinin en önemli oylamalarından birini yaşayacağız.

Şayet anayasa teklifi görüşülüp karara bağlandıktan sonra Meclis’te FETÖ’cülerin olduğu tespit edilirse, Türkiye’nin en kritik oylaması FETÖ mensuplarının katılımıyla neticelenirse ortaya çıkacak durumu ne tarih ne millet affeder. AKP’de bunun vebalinden kurtulamaz.

Yaklaşık iki aydır görev yapmaktayız. İlk bir çalışmasından sonra komisyon amacı dışına çıkarılmıştır ve amacından saptırılmıştır. Özellikle eski MİT Müsteşar Emre Taner’in dinlenmesinden sonra komisyonun çalışma şekli ve alınan tavırlar bizlerde büyük bir endişe ve bu darbenin kapatılmasına yönelik bir hamlesi olarak değerlendiriyoruz.

En başta Cumhurbaşkanı'nın, Genelkurmay Başkanı'n, komutanların, Başbakan'ın ve MİT Müsteşarı'nın dinlenmesi elzemdir. Bunlar dinlenmeden gerçek anmada o gece ne olduğunun ve karanlık noktaların aydınlanmasının imkanı yoktur. Kimlerin destek olduğu, nasıl kadrolaştığı konusunda, mülkiyede ve askeriyede kadrolaşmasını değerlendirdiğimiz zaman, tüm cumhurbaşkanların, tüm başbakanların, tüm eski genelkurmay başkanlarının, milli savunma bakanlarının, içişleri bakanlarının, milli eğitim bakanlarının dinlenmesiyle ancak bu güce nasıl eriştiğini kamuoyu bilgi sahibi olacaktır.

Yurtta Sulh Konseyi’nin kimlerden oluştuğu anlaşılırsa

Bunlar yapılırsa Yurtta Sulh Konseyi’nin kimlerden oluştuğu konusunda ve darbenin siyasi ayağı konusunda önemli bir mesafe kat edilir. Ulusal ve uluslararası kamuoyunda darbeye karşı duyulan kuşkuları gidermiş oluruz. Darbe girişimiyle ilgili bilginin paylayıp paylaşılmadığı bilgisi ortaya çıkacaktır. Köprü ziyareti yapılarak, kule ziyareti yapılarak ve otel ziyareti yapılarak darbenin aydınlatılmasına imkan yoktur. Bazı darbeci generallerin dinlenmesi, bu olayın aydınlanması için zorunluluk arz etmektedir..

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Darbe Komisyonu bir an evvel raporunu tamamlasın' beyanını da hayretle karşıladığımızı buradan ifade etmek istiyoruz. Darbe komisyonu bırakın tamamlamayı, ek süre alıp çalışması gerekmektedir.

Komisyon bir an evvel bu işi kapatmak isteyebilir ancak Türkiye deki gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için CHP’li üyeler olarak sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Ölü evinde en çok ağlayandan düğün evinde en çok oynayandan korkun sözü aklımıza geliyor.