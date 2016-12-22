Darbe Komisyonu'ndan 'FETÖ' şeması: Gülen'in kainat lideri olduğu 7 katlı piramit!..

TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, ön taslak raporunu hazırladı ve örgütün teşkilat şemasını çizdi. Darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in kainat lideri olduğu ileri sürülen yapılanmanın 7 katlı bir piramit şeklinde olması dikkat çekti.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Gülen’in mensuplarını İsmailiye mezhebinin yedi katlı piramidal yapılanması gibi 7 tebaya ayırdığı belirtilen raporda, şu ifadeler kullanılıyor: “Örgüt, yedi tabakadan oluşan katı bir hiyerarşik kast sistemine dayanmaktadır. Birinci kat, halk tabakası; ikinci kat, sadık tabaka; üçüncü kat, ideolojik örgütlenme tabakası; dördüncü kat, teftiş kontrol tabakası; beşinci kat, organize eden ve yürüten tabaka; altıncı kat, has tabaka; yedinci kat, kurmay tabaka. Bu tabakalar dışında bir de sempati besleyenlerden oluşan alt tabaka vardır. Bu yapının yedi katmanının en üstünde ‘Fetullah Hoca Arşı’ yer almaktadır.”

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Şemada en tepede örgüt lideri Fethullah Gülen, “kâinat imamı” olarak bulunurken, altında mahrem işleri yapan, “özel kalem”, Gülen’in yetiştirdiği kişilerden oluşan, “mollalar grubu” ve örgüt içi teftiş yapan 16 kişiden oluşan “iştişare heyeti” yer alıyor.

Resmi çalışma süresi 4 Ocak 2017’de son bulacak olan komisyonun henüz tamamlanmayan ön taslak raporu dört ana bölümden oluşuyor. FETÖ’nün ortaya çıkışı ve gelişiminin anlatıldığı birinci bölümde, örgütsel temellerin 1970’li yıllarda atıldığı, 1983-1980 Turgut Özal döneminde ivme kazanarak siyasete nüfuz ettiği anlatılıyor. 1990’lı yıllarda yurt dışına açılma ve şirketleşme döneminin yaşandığı, 2000’li yıllarda ise “Paralel Devlet Oluşumu”na dönüştüğü, 2010’lu yıllarda da gizli amaçlarının açığa çıktığı vurgulanıyor.

Gülen kâinat imamı

Raporun en çarpıcı bölümü 'FETÖ’nün teşkilat şeması oldu. Bu şemaya göre “kainat imamı” olarak örgütün en üstünde elebaşı Gülen yer alıyor. Gülen, örgüt tarafından Mesih-Mehdi olarak kabul ediliyor. Gülen’in altında “özel kalem”, “mollalar grubu” ve “iştişare heyeti (başyüceler)” olmak üzere üç yapı bulunuyor. Özel kalem, Gülen’e bağlı çalışıyor ve Gülen’in mahrem işlerini yürütüyor. İstişare heyeti, 16 kişiden oluşuyor; talimatlara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor, bilgi topluyor, rehberlik yapıyor ve teftiş işlerini yürütüyor. Mollalar grubu, doğrudan Gülen’in yetiştirdiği isimlerden oluşuyor. İstişare heyetinin altında ise tayin heyeti, kıta sorumluları örgütlenmesi yer alıyor.

"Türkiye imamı Özcan"

Tayin heyeti kıta imamlarını, ülke imamlarını görevlendirebiliyor. 'Türkiye imamı' dışında diğer ülkelerin imamlarının atamaları, bu yapı kararlaştırıyor. 'Türkiye imamı' Mustafa Özcan da istişare heyeti içinde ve Gülen’le bu kapsamda doğrudan bağ kurabiliyor. Dünya genelinde sekiz imam kıta sorumluları olarak; Avrupa, Pasifik, Orta Asya, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinden sorumlu bulunuyor.

Şemaya göre, Türkiye sorumlusu olan Türkiye imamı altında örgüt “legal yapılanma”, “illegal yapılanma” ve “illegal özel yapılanma” olmak üzere üç grupta organize oldu. Legal yapılanmalar; finans, medya, eğitim, STK ve sağlık kuruluşları olarak sıralanıyor. İllegal yapılanma başlığında; bölge, il, ilçe, semt ve mahalle sorumluları ile ışık evlerinin bulunduğu “yerleşim yerleri”, bakanlıklar, yerel yönetimler, KİT ve üniversitelerdeki sızmaların olduğu, ayrıca “kamu kurumları”; hukuk büroları, bilişim firmaları ve muhasebe bürolarının olduğu ifade edildi. Örgütün Türkiye’deki illegal özel yapılanması altında ise yargı, emniyet, TSK, MİT ve mülkiye alt kademeleri yer alıyor.

Hürriyet’ten Umut Erdem'in haberine göre, taslak raporda yer alan bilgiler özetle şöyle:

"Suikast yapıyorlar"

- Kainat imamı olarak örgütün en üstünde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen bulunuyor. Gülen, örgüt tarafından mesih - mehdi olarak kabul ediliyor.

- Gülen’in altında ‘özel kalem’, ‘mollalar grubu’ ve ‘istişare heyeti’ (başyüceler) olmak üzere üç yapı örgütleniyor. Özel kalem, Gülen’in mahrem işlerini üstleniyor. İstişare heyeti, talimatlara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. ‘Mollalar’ ise Gülen’in yetiştirdiği gruptan oluşuyor.

- İstişare heyetinin altında, ‘tayin heyeti’, ‘kıta sorumluları’ örgütlenmesi bulunuyor.

- Örgütün kıta sorumluları; Avrupa, Pasifik, Orta Asya, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinden sorumlu.

- Örgütün ‘Türkiye imamı’ olarak Mustafa Özcan’ın ismi yer alıyor.

- Raporda “Haşhaşilere benzer şekilde FETÖ/PDY üyeleri de mutlak itaat ve cennete kavuşacakları saiki ile hareket ederek devlet içinde suikast benzeri hareketlere başvurmaktadırlar” deniliyor.

- Gülen’in üyelerini İsmailiye mezhebinin yapılanması gibi 7 tabakaya ayırdığı belirtilen raporda, şu bilgiler veriliyor: “Örgüt, yedi tabakadan oluşan katı bir hiyerarşik kast sistemine dayanmaktadır. 1. kat halk tabakası, 2. kat sadık tabaka, 3. kat ideolojik örgütlenme tabakası, 4. kat teftiş kontrol tabakası, 5. kat organize eden ve yürüten tabaka, 6. kat has tabaka, 7. kat ise kurmay tabaka. Yedi katmanın en üstünde ‘Fetullah Hoca Arşı’ yer almaktadır.”

- FETÖ’nün perde gerisinden devletleri yönetebilecek emperyal güç olmayı hedeflediği de raporda belirtildi.



Genelkurmay'da 4 saat kalmış

Raporda 15 Temmuz’a ilişkin şu kronolojiye yer verildi:



14.45: Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nda görevli bir pilot binbaşı MİT’e gidip ‘Saat 03.00’te ‘3 helikopterin MİT Müsteşarı’nın evine saldıracağını ve müsteşarın kaçırılacağını’ ihbar ediyor.



15.05: Binbaşının ilk sorgusu başlıyor.



16:03: MİT Müsteşar Yardımcısı Genelkurmay’a gidiyor.



16.30: MİT Müsteşarı Genelkurmay’a gidiyor. Genelkurmay 2. Başkanı’nı bilgilendiriyor.



18.00: Genelkurmay’da MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la toplantı yapılıyor. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in katılımıyla verilen bilgi değerlendiriliyor ve tedbirler belirleniyor.



18.30: Genelkurmay tüm birimlere hiçbir askeri uçağın kaldırılmaması, kışlalardan hiçbir askeri aracın çıkmaması yönünde emir veriyor.



19.20: Genelkurmay’dan tüm ülke sahasının uçuşa kapatıldığı emri yayınlanıyor.



20.30: MİT Müsteşarı Genelkurmay’dan ayrılıyor.