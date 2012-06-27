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Darbe komisyonundan Çiller ve Yılmaz'a davet

Darbeleri Araştırma Komisyonu, Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'ı bekliyor

27 Haziran 2012 23:36

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu sözcüsü İdris Şahin, " (Çiller ve Yılmaz'ın dinlenmesi) Biz kendilerine davetimizi yaptık. Tansu Çiller Hanım yurtdışında. Mesut Yılmaz Bey'e de yazılı olarak kendilerine görüşme arzumuzu ilettik. Bize henüz resmi bir dönüş olmadı. Onlardan bir resmi dönüş olduğunda sizlerle paylaşacağız" dedi.

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 28 Şubat döneminde Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni olan Ekrem Kızıltaş’ı dinledi. Dolmabahçe Sarayı’nda saat 11.00’de başlayan görüşme saat 13.00 sıralarında sona erdi. TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş, komisyon üyeleri ve gazeteci Ekrem Kızıltaş görüşme sonrası Dolmabahçe Sarayı’nın içindeki Saat Kule Kafe’de öğle yemeği yedi. 
 
Görüşme sonrası açıklamayı ise, komisyon sözcüsü Ak Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin yaptı. Şahin, "28 Şubat sürecinin Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Kızıltaş’ı dinledik. İki saat süren bir açıklama oldu. Biz de Ekrem Kızıltaş Bey’e o dönem Milli Görüş’ün sembolü gibi bir gazete olması sebebiyle kendilerine Silahlı Kuvvetler tarafından başka sivil toplum örgütleri tarafından herhangi bir baskının yapılıp yapılmadığını sorduk. Kendisi o dönem Genelkurmay’daki hiçbir toplantıya kendilerinin çağırılmadığını ancak kendilerine de bu şekilde bir telkinin olmadığını ifade etti. Bir kısım reklam veren firmaların parasının ödediği halde reklamlarının yayınlatılmamasını rica ettiğini istediklerini ifade etti.
 
Bunun dışında süreçle alakalı Erbakan Hoca’yla yakın olması nedeniyle bu süreçle ilgili bir telkinlerinin olup olmadığını, 28 Şubat’ta farklı bir duruşu sergileyip sergilemeyeceklerini sorduğumuzda kendisi buna dair Erbakan Hoca’nın buna dair bir müdahalesinin sözkonusu olmadığını, gazetenin yayınına hiçbir müdahalede bulunmadığını, medyanın Refah Yol iktidarının gitmesini arzuladıklarını ancak onların bu isteğine karşılık olarak da hükümette kalmanın kendileri için daha uygun olacağını düşündüğünden hareketle 28 Şubat sürecini uzattığını kendisi ifade etti. Kızıltaş, ’Süreci devam ettirdiğimiz sürece birtakım sıkıntıları aşabileceğimizi düşünüyorduk. O günün şartlarında da ekonomik göstergeler fevkalade iyiydi’ diyerek, Türkiye ’ye nasıl rahat nefes aldırabiliriz düşüncesiyle 28 Şubat’ta bırakıp gitmek yerine kalarak mücadele etmeyi tercih ettiğini bizimle paylaştı." 
 
Şahin, Kızıltaş’ın Milli Gazete’nin tirajının düşük olduğunu büyük tirajlı gazetelerin ise, gündemi farklı konularda istedikleri gibi yönlendirdiklerini söylediğini de kaydetti. 
 
 

Çiller ve Yılmaz'a çağrı

 
 
Şahin’e, komisyonun eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile Mesut Yılmaz’ın ne zaman dinleneceği yönünde soru da soruldu. Şahin, " Biz kendilerine davetimizi yaptık. Tansu Çiller Hanım yurtdışında. Mesut Yılmaz Bey’e de yazılı olarak kendilerine görüşme arzumuzu ilettik. Bize henüz resmi bir dönüş olmadı. Onlardan bir resmi dönüş olduğunda sizlerle paylaşacağız " diye konuştu. 
 

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