Darbe komisyonundan belediye başkanlarına ‘FETÖ’ soruları!

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a yazılı soru gönderdi.

Gökçek'e yöneltilen sorular şöyle:

- Darbe girişiminin yaşandığı gece haberi aldığınızda neredeydiniz? Darbe girişimini ne zaman ve kimden, nasıl öğrendiniz? Sonrasında ne yaptınız?

- Çok uzun bir süredir ülkemizin başkentinde görev yapan bir Belediye Başkanı olarak, yaklaşık 50 yıldır açık ve örtülü faaliyetlerde bulunan bu yapıyla farklı zamanlarda ve çeşitli bağlamlarda karşılaşmalarınız oldu mu? Bu karşılaşmalar ve varsa talepleri konusunda bilgi verir misiniz?

- Komisyonumuzun görevi çerçevesinde 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ/PDY terör örgütü hakkında bildikleriniz nelerdir? Somut olay ve belgelere dayandığınız takdirde evrakları da ekleyerek cevap verir misiniz?

- FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 darbe girişiminden sonra suç örgütü niteliğinin ortaya çıkmasıyla büyükşehir bünyesinde hangi önlemleri aldınız? İdari işlem sonucu FETÖ iltisakı/irtibatı sebebiyle açığa alma veya ihraç işlemleri yaptınız mı? Adliyeye suç duyurularınız oldu mu?

Topbaş'a ABD'de sorusu

Kadir Topbaş'a 15 Temmuz sırasında ABD'de bulunması başta olmak üzere yöneltilen sorular şöyle:

- Darbe girişiminden birkaç gün önce görevinizle ilgili çalışmalar çerçevesinde yurtdışında olduğunuz, dönüş tarihinizin 15 Temmuz 2016 cuma gününden önce olduğu ancak bu tarihte dönmediğiniz iddiaları komisyonumuzda dile getirilmiştir. Bu iddialarla ilgili açıklamalarınız nelerdir?

- FETÖ'nün cemaat görünümünde olduğu dönemlerde, haksız gelir sağlayacak şekilde ve hukuka aykırı bir şekilde iş verdiğiniz ve imkan sağladığınız iddiaları konusunda neler söylersiniz?

- Komisyonumuzun görevi çerçevesinde 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ/PDY terör örgütü hakkında bildikleriniz nelerdir? Somut olay ve belgelerle dayandığınız takdirde, evrakları da ekleyerek cevap verir misiniz?

- FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 darbe girişiminden sonra suç örgütü niteliğinin ortaya çıkmasıyla büyükşehir bünyesinde hangi önlemleri aldınız? İdari işlem sonucu FETÖ iltisakı/irtibatı sebebiyle açığa alma veya ihraç işlemleri yaptınız mı? Adliyeye suç duyurularınız oldu mu?

Hazinedar'a sorular

CHP Genel Merkezi tarafından uyarı cezası verilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a yöneltilen sorular şöyle:

- Fetullah Gülen cemaati ve şimdiki adıyla FETÖ'ye, nakdi para yardımı, desteği, bağışı; menkul yardımı, desteği, bağışı, satışı, kiralanması; gayri-menkul devri, yardımı, desteği, bağışı, satışı, kiralanması; ayni hak ihdası, tadilatı, ilavesi, devredilmesi; imar hakkı ihdası, tadilatı, ilavesi, devredilmesi; mal, hizmet, yapım işi ihalesi, satışı, satın alınması şeklinde destekleriniz oldu mu? Açıklar mısınız?

- Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın faaliyetlerine iştirak ederek, "Hizmet Hareketi'nin birçok çocuğunun yetişmesine katkıda bulunduğunu" ifade ettiniz ve "Çocukların yetişmesi" için tavsiye ettiğiniz bilgisinden hareketle, çocukların yetişmesinden kastettiğiniz neydi? Özellikle 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra bir cemaat ve hizmet hareketi olmayıp Paralel Devlet Yapılanması olarak nitelenen bir örgüte dönüştüğü gerçeği dikkate alınarak bu örgüte destek vermeye devam ettiniz mi?

- Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın toplantısında, "Herkes buraya gelmeye cesaret edemezken ben geldim" dediğinizi dikkate alarak, sizce, bu toplantılara katılmak bir cesaret işi midir? "Herkes" bu toplantılara neden iştirak etmiyordu? Kime ve neye karşı bir cesaret sergilediğinizi düşünerek bu açıkmamayı yaptınız?

- Cemaat ile aranızdaki ilişkilerin köşe yazılarına konu olacak ve CHP koridorlarında konuşalacak kadar "YAKIN" olmasının sebepleri nelerdir? Yazarların ve kendi partinize mensup üyelerin hakkınızdaki düşüncelerine kaynak teşkil eden "YAKIN" kapsamı dahilindeki ilişkilerinizden bahseder misiniz?

- FETÖ soruşturması ile alakalı hakkınızda yurtdışına çıkış yasağı getirildiği basına yansıdı. Bu olay hakkında düşünceleriniz ve açıklamalarınız nelerdir?

- CHP'den ihraç edilmenizin istendiği, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından şahsınıza uyarma cezası verildiği kamuoyuna yansımıştır. CHP içinde ciddi rahatsızlıklara sebep olan ve uyarma cezası ile neticeye ulaşan FETÖ ile münasebetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?