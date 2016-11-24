Darbe Komisyonu'ndaki MASAK uzmanına 'FETÖ' ihracı!

Yaklaşık 2 aydır çalışan ve bugüne kadar 18 toplantı yapan TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından görevlendirilen Ali Temizer adlı uzmanın 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında son çıkarılan KHK ile ihraç edildiği ortaya çıktı.

"MASAK 'değiştirmemiz gerekiyor' dedi"

15 Temmuz Darbe Girişimin Araştırma Komisyonu’nun MHP’li üyesi Mehmet Erdoğan, komisyon toplantısında MASAK’ın komisyona uzman olarak gönderdiği Ali Temizer’in 'FETÖ' ile mücadele kapsamında son kararnameyle ihraç edildiğini söyledi. Komisyonda büyük şaşkınlık yaratan olayla ilgili Komisyon Başkanı Reşat Petek, "Komisyonumuzda bir hafta dolayında çalışıp değiştirilen Ali Temizer kendi kurumunca görevlendirildi. Kurum tarafından da geri istendi. İsmen bizim talebimiz yok. Kurum bize 'değiştirmemiz gerekiyor' dediler. Başka bir uzman gönderdiler. Biz de bizde çalışıyor durumda olmadığı dönemde hakkında açığa alma işlemini sonradan duyduk" açıklaması yaptı.

25 uzmanlı komisyon

Darbe Komisyonu’nda 25 tane kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen 25 uzman bulunuyor. Uzman listesinde Ali Temizer ‘Maliye uzmanı MASAK’ olarak geçiyor. Komisyonda, MGK, Dışişleri, İçişleri, Adalet, Başbakanlık, Mili Eğitim, Mili Savunma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlıkları ile TBMM’nin uzmanları da yer alıyor.