Darbe Komisyonu’nda ‘İbrahim Çiftçi’ itirazı

Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, TBMM Başkanlığı’na sunulacak raporun ‘öneriler’ bölümü için toplandı. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, rapordaki “İbrahim Çiftçi’nin Doğan Öz’ün katili olduğu” yönündeki ifadelere karşı çıktı. Mahkemenin Çiftçi’nin katil olduğuna ilişkin bir kararı olmadığını anlatan Yeniçeri, “ Siz, katil derseniz, Çiftçi’yi katil ilan etmiş olursunuz.Mahkemenin vermediği bir kararı vermiş olursunuz” itirazında bulundu. Bunu üzerine, bu bölüm yeniden düzenlenerek kaleme alınacak.

MİT için komisyon kurulsun

MİT’in yasa dışı faaliyetlerinin incelenmesi için Meclis’te araştırma komisyonu kurulması tartışılıyor. Komisyon üyesi CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, “ MİT’in yurt içinde yasa dışı faaliyetleri varsa Meclis’te kurulacak araştırma komisyonu ile ortaya çıkarılabilir” dedi. Öneriler arasında, MİT’in TBMM’ye istendiği takdirde bilgi vermesini sağlayacak mekanizmanın oluşturulması da var. MİT’in, 28 Şubat birifingleriyle ilgili bilgi notunun, gizlilik derecesi, raporda kamuoyuna açık bölümde yer alıp almaması değerlendirildi.

Siyasi cinayetlere ‘Hakikat Komisyonu’

1 Mayıs, Sivas, Maraş ve siyasi cinayetler, kontgerilla, Jitem gibi yasa dışı yapılanmalar için “Hakikat Komisyonu “ kurulması önerildi. Öneriler arasında, Genelkurmay’ın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması da var. Askeri yargının kaldırılması, fişlenenlerin sicillerinin silinmesi yer alıyor.

'Fişleme sicilleri imha edilsin'

Komisyon'da "Devlet sırrı ve ticari sır kavramları yeniden düzenlenmeli, Siyasi partiler, seçim kanunu ve YSK kanunu yeniden düzenlenmeli, darbelere zemin oluşturan iç hizmet kanununun 35. Maddesi, kaldırılmalı, darbeye çağrıştıran tüm mevzuatta ayıklama yapılmalı, andıçlanan ya da fişlenenlerin sicilleri silinip imha edilmeli" önerileri de görüşüldü.