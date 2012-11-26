T24 LogoT24 Logo
Politika

Darbe Komisyonu’nda ‘İbrahim Çiftçi’ itirazı

MİT’in’ yasa dışı faaliyetleri iddiaları için komisyon kurulması tartışılıyor

26 Kasım 2012 22:17

Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, TBMM Başkanlığı’na sunulacak raporun ‘öneriler’ bölümü için toplandı. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri,  rapordaki “İbrahim Çiftçi’nin Doğan Öz’ün katili olduğu” yönündeki ifadelere karşı çıktı. Mahkemenin Çiftçi’nin katil olduğuna ilişkin bir kararı olmadığını anlatan Yeniçeri, “ Siz, katil derseniz,  Çiftçi’yi katil ilan etmiş olursunuz.Mahkemenin vermediği bir kararı vermiş olursunuz” itirazında bulundu. Bunu üzerine, bu bölüm yeniden düzenlenerek kaleme alınacak.

 

MİT için komisyon kurulsun

 

MİT’in yasa dışı faaliyetlerinin incelenmesi için Meclis’te araştırma komisyonu kurulması tartışılıyor.  Komisyon üyesi CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, “ MİT’in yurt içinde yasa dışı faaliyetleri varsa Meclis’te kurulacak  araştırma komisyonu ile ortaya çıkarılabilir” dedi. Öneriler arasında,  MİT’in TBMM’ye istendiği takdirde bilgi vermesini sağlayacak mekanizmanın  oluşturulması da var. MİT’in,  28 Şubat birifingleriyle ilgili bilgi notunun, gizlilik derecesi,  raporda kamuoyuna açık bölümde yer alıp almaması değerlendirildi. 

 

Siyasi cinayetlere ‘Hakikat Komisyonu’

 

1 Mayıs,  Sivas, Maraş ve siyasi cinayetler,  kontgerilla, Jitem gibi yasa dışı yapılanmalar için  “Hakikat Komisyonu “ kurulması önerildi.  Öneriler arasında, Genelkurmay’ın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması da var.  Askeri yargının kaldırılması,  fişlenenlerin sicillerinin silinmesi yer alıyor.

 

'Fişleme sicilleri imha edilsin'

 

Komisyon'da "Devlet sırrı ve ticari sır kavramları yeniden düzenlenmeli, Siyasi partiler, seçim kanunu ve YSK kanunu yeniden düzenlenmeli,  darbelere  zemin oluşturan  iç hizmet kanununun 35. Maddesi, kaldırılmalı, darbeye çağrıştıran tüm mevzuatta ayıklama  yapılmalı,  andıçlanan ya da fişlenenlerin  sicilleri  silinip imha edilmeli" önerileri de görüşüldü.

 

ETİKETLER

darbe komisyonuibrahim çiftçitbmm öneri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24